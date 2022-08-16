Екатеринбуржец поблагодарил феминисток и Сороса за черный пиар. Фото

17 августа 2022 в 08:53 Размер текста - 17 +

Скандальный лидер патриархального движения рассказал о шумихе вокруг него Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лидер организации «Мужской путь» Андрей Брезгин, ранее обвиненный в убийстве дочери, рассказал, что резонанс вокруг его дела помог тому, что влияние организации только выросло и ее заметили семейно ориентированные люди во власти. Соответствующий пост появился в группе «Мужской путь» в соцсети «ВКонтакте». «Наши недруги не предусмотрели в своих коррупционных феминистских планах одного: „Мужской Путь“ — это самостоятельная, лидирующая отцовская организация в России, готовая общаться и с властью тоже. И семейно ориентированные люди во власти теперь нас заметили. А значит, нападки и черный PR только помогли нашему продвижению, открыв новые видения и возможности. „Мужской путь“ всегда был интересен людям, которые не выслуживаются перед паразитами, Соросом и их приспешниками», — заявил Брезгин. В начале июня екатеринбуржца Андрея Брезгина задержали по подозрению в убийстве дочери и поместили в СИЗО. По решению Железнодорожного суда, мужчина должен был отдать ребенка бывшей супруге, но не сделал этого. Больше года он прятал девочку от матери и отказывался исполнять решение судебных приставов. 25 июня полицейские нашли семилетнюю дочь Брезгина живой и невредимой. Сам екатеринбуржец объяснял свой отказ отдавать ребенка бывшей супруге тем, что она неправильно воспитывает детей. И видел в своем задержании происки ювенальных НКО.

Лидер организации «Мужской путь» Андрей Брезгин, ранее обвиненный в убийстве дочери, рассказал, что резонанс вокруг его дела помог тому, что влияние организации только выросло и ее заметили семейно ориентированные люди во власти. Соответствующий пост появился в группе «Мужской путь» в соцсети «ВКонтакте». «Наши недруги не предусмотрели в своих коррупционных феминистских планах одного: „Мужской Путь“ — это самостоятельная, лидирующая отцовская организация в России, готовая общаться и с властью тоже. И семейно ориентированные люди во власти теперь нас заметили. А значит, нападки и черный PR только помогли нашему продвижению, открыв новые видения и возможности. „Мужской путь“ всегда был интересен людям, которые не выслуживаются перед паразитами, Соросом и их приспешниками», — заявил Брезгин. В начале июня екатеринбуржца Андрея Брезгина задержали по подозрению в убийстве дочери и поместили в СИЗО. По решению Железнодорожного суда, мужчина должен был отдать ребенка бывшей супруге, но не сделал этого. Больше года он прятал девочку от матери и отказывался исполнять решение судебных приставов. 25 июня полицейские нашли семилетнюю дочь Брезгина живой и невредимой. Сам екатеринбуржец объяснял свой отказ отдавать ребенка бывшей супруге тем, что она неправильно воспитывает детей. И видел в своем задержании происки ювенальных НКО.