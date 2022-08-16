Челябинским школам запретили требовать деньги на рабочие тетради

17 августа 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Рабочие тетради должна закупать школа, а не родители Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области школы не имеют право требовать с родителей покупать детям на занятия рабочие тетради за свой счет. Об этом 17 августа на пресс-конференции заявил министр образования области Александр Кузнецов. «Если школа требует использовать на занятиях рабочие тетради, то их должна закупать образовательное учреждение, а не родители. На это выделяются соответствующие средства и если кто-то из родителей решил в этом поучаствовать, то это дело добровольное», — заявил Кузнецов на пресс-конференции ИД «Гранада Пресс». Министр отметил, что губернатор Алексей Текслер принял решение о дополнительном выделении денег на плановые расходы образовательных учреждений. Также он отметил, что школы могут и не использовать рабочие тетради. Ранее прокуратура Копейска наказала две школы за приобретение рабочих тетрадей на деньги родительского комитета. Опрошенные учителя начальных классов пояснили, что рабочие тетради для выполнения обязательных заданий приобретались за счет средств родительского комитета. В школах отсутствовали документы, которые подтверждали бы закупку тетрадей за счет бюджета.

В Челябинской области школы не имеют право требовать с родителей покупать детям на занятия рабочие тетради за свой счет. Об этом 17 августа на пресс-конференции заявил министр образования области Александр Кузнецов. «Если школа требует использовать на занятиях рабочие тетради, то их должна закупать образовательное учреждение, а не родители. На это выделяются соответствующие средства и если кто-то из родителей решил в этом поучаствовать, то это дело добровольное», — заявил Кузнецов на пресс-конференции ИД «Гранада Пресс». Министр отметил, что губернатор Алексей Текслер принял решение о дополнительном выделении денег на плановые расходы образовательных учреждений. Также он отметил, что школы могут и не использовать рабочие тетради. Ранее прокуратура Копейска наказала две школы за приобретение рабочих тетрадей на деньги родительского комитета. Опрошенные учителя начальных классов пояснили, что рабочие тетради для выполнения обязательных заданий приобретались за счет средств родительского комитета. В школах отсутствовали документы, которые подтверждали бы закупку тетрадей за счет бюджета.