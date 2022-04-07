Прокуратура наказала челябинские школы за поборы с родителей

Директоров школ оштрафовали на 30 тысяч рублей за поборы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Копейска наказала две школы за приобретение рабочих тетрадей на деньги родительского комитета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Опрошенные в ходе проверки учителя начальных классов пояснили, что рабочие тетради для выполнения обязательных заданий по предметам, приобретались за счет средств родительского комитета летом 2021 года. В школах отсутствуют финансовые документы, которые подтверждают закупку рабочих тетрадей за счет бюджета», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Протоколы родительских собраний о принятии решений по использованию рабочих тетрадей в адрес директоров школ также не передавались. Между школами и иными участниками образовательных отношений не заключались договоры пожертвования или дарения рабочих тетрадей.

Тем самым руководители муниципальных школ нарушили законодательство о праве на получение бесплатного образования. По результатам проверки прокурором в отношении должностных общеобразовательных учреждений возбуждены административные дела по ч.1 ст. 5.57 КоАП РФ. Директора школ привлечены к ответственности, по решению суда. Им назначили к штрафу в размере 30 тыс. рублей.