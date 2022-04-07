07 апреля 2022

Прокуратура наказала челябинские школы за поборы с родителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, урок, класс, ученики, школа, занятия, старшеклассники
Директоров школ оштрафовали на 30 тысяч рублей за поборы Фото:

Прокуратура Копейска наказала две школы за приобретение рабочих тетрадей на деньги родительского комитета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Опрошенные в ходе проверки учителя начальных классов пояснили, что рабочие тетради для выполнения обязательных заданий по предметам, приобретались за счет средств родительского комитета летом 2021 года. В школах отсутствуют финансовые документы, которые подтверждают закупку рабочих тетрадей за счет бюджета», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Протоколы родительских собраний о принятии решений по использованию рабочих тетрадей в адрес директоров школ также не передавались. Между школами и иными участниками образовательных отношений не заключались договоры пожертвования или дарения рабочих тетрадей.

Тем самым руководители муниципальных школ нарушили законодательство о праве на получение бесплатного образования. По результатам проверки прокурором в отношении должностных общеобразовательных учреждений возбуждены административные дела по ч.1 ст. 5.57 КоАП РФ. Директора школ привлечены к ответственности, по решению суда. Им назначили к штрафу в размере 30 тыс. рублей.

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Прокуратура Копейска наказала две школы за приобретение рабочих тетрадей на деньги родительского комитета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Опрошенные в ходе проверки учителя начальных классов пояснили, что рабочие тетради для выполнения обязательных заданий по предметам, приобретались за счет средств родительского комитета летом 2021 года. В школах отсутствуют финансовые документы, которые подтверждают закупку рабочих тетрадей за счет бюджета», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства. Протоколы родительских собраний о принятии решений по использованию рабочих тетрадей в адрес директоров школ также не передавались. Между школами и иными участниками образовательных отношений не заключались договоры пожертвования или дарения рабочих тетрадей. Тем самым руководители муниципальных школ нарушили законодательство о праве на получение бесплатного образования. По результатам проверки прокурором в отношении должностных общеобразовательных учреждений возбуждены административные дела по ч.1 ст. 5.57 КоАП РФ. Директора школ привлечены к ответственности, по решению суда. Им назначили к штрафу в размере 30 тыс. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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