Прокуратура наказала челябинские школы за поборы с родителей

Прокуратура Копейска наказала две школы за приобретение рабочих тетрадей на деньги родительского комитета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«Опрошенные в ходе проверки учителя начальных классов пояснили, что рабочие тетради для выполнения обязательных заданий по предметам, приобретались за счет средств родительского комитета летом 2021 года. В школах отсутствуют финансовые документы, которые подтверждают закупку рабочих тетрадей за счет бюджета», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Протоколы родительских собраний о принятии решений по использованию рабочих тетрадей в адрес директоров школ также не передавались. Между школами и иными участниками образовательных отношений не заключались договоры пожертвования или дарения рабочих тетрадей.
Тем самым руководители муниципальных школ нарушили законодательство о праве на получение бесплатного образования. По результатам проверки прокурором в отношении должностных общеобразовательных учреждений возбуждены административные дела по ч.1 ст. 5.57 КоАП РФ. Директора школ привлечены к ответственности, по решению суда. Им назначили к штрафу в размере 30 тыс. рублей.
Прокуратура Копейска наказала две школы за приобретение рабочих тетрадей на деньги родительского комитета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Опрошенные в ходе проверки учителя начальных классов пояснили, что рабочие тетради для выполнения обязательных заданий по предметам, приобретались за счет средств родительского комитета летом 2021 года. В школах отсутствуют финансовые документы, которые подтверждают закупку рабочих тетрадей за счет бюджета», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства. Протоколы родительских собраний о принятии решений по использованию рабочих тетрадей в адрес директоров школ также не передавались. Между школами и иными участниками образовательных отношений не заключались договоры пожертвования или дарения рабочих тетрадей. Тем самым руководители муниципальных школ нарушили законодательство о праве на получение бесплатного образования. По результатам проверки прокурором в отношении должностных общеобразовательных учреждений возбуждены административные дела по ч.1 ст. 5.57 КоАП РФ. Директора школ привлечены к ответственности, по решению суда. Им назначили к штрафу в размере 30 тыс. рублей.