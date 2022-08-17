ФСБ поймала челябинского адвоката при торговле на черном рынке

По данным следствия, адвокат продавал патроны подпольным оружейникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Адвоката адвокатской палаты Челябинской области подозревают в незаконном сбыте боеприпасов торговцам огнестрельным оружием. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Адвокатом приобретались патроны калибра 7,62×39 мм, которые впоследствии незаконно сбывались членам межрегиональной организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения по ст. 222 УК РФ („Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему“)», — рассказал источник.

В пресс-службе УФСБ региона подтвердили, что проводили оперативно-следственные действия совместно с СУ СКР по Челябинской области. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Информацию в ведомстве уточнят позднее. Президент адвокатской палаты Челябинской области Иван Казаков на телефонный звонок не ответил.