В США ждут проблем из-за признания РФ «спонсором терроризма»

В США обеспокоены возможными последствиями в случае признания России «спонсором терроризма», так как под угрозой окажутся договоренности о снятии ограничений на поставку продуктов из РФ, а также вопросы, связанные с украинским зерном. Об этом сообщает газета Politico.
«Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства [госдеп США] в последние дни изложили офисам конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой», — пишет Politico. Согласно материалу, в США обеспокоены возможными последствиями в случае признания РФ «страной-спонсором терроризма».
Как пишет издание, в случае признания России «спонсором терроризма» под угрозой окажутся большинство соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт в Стамбуле. Там отмечается, что обещания о содействии РФ по вывозу украинского зерна также будут под вопросом. Только в июле в Турции стороны договорились о вывозе с Украины зерна.
Ранее в Сенате США выразили намерение признать Россию «спонсором терроризма». В Кремле негативно оценили стремление членов Конгресса реализовать эти намерения. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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