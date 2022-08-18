В США ждут проблем из-за признания РФ «спонсором терроризма»

19 августа 2022 в 03:39 Размер текста - 17 +

В США обеспокоены последствиями, в случае признания РФ «спонсором терроризма» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В США обеспокоены возможными последствиями в случае признания России «спонсором терроризма», так как под угрозой окажутся договоренности о снятии ограничений на поставку продуктов из РФ, а также вопросы, связанные с украинским зерном. Об этом сообщает газета Politico. «Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства [госдеп США] в последние дни изложили офисам конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой», — пишет Politico. Согласно материалу, в США обеспокоены возможными последствиями в случае признания РФ «страной-спонсором терроризма». Как пишет издание, в случае признания России «спонсором терроризма» под угрозой окажутся большинство соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт в Стамбуле. Там отмечается, что обещания о содействии РФ по вывозу украинского зерна также будут под вопросом. Только в июле в Турции стороны договорились о вывозе с Украины зерна. Ранее в Сенате США выразили намерение признать Россию «спонсором терроризма». В Кремле негативно оценили стремление членов Конгресса реализовать эти намерения. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В США обеспокоены возможными последствиями в случае признания России «спонсором терроризма», так как под угрозой окажутся договоренности о снятии ограничений на поставку продуктов из РФ, а также вопросы, связанные с украинским зерном. Об этом сообщает газета Politico. «Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства [госдеп США] в последние дни изложили офисам конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой», — пишет Politico. Согласно материалу, в США обеспокоены возможными последствиями в случае признания РФ «страной-спонсором терроризма». Как пишет издание, в случае признания России «спонсором терроризма» под угрозой окажутся большинство соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт в Стамбуле. Там отмечается, что обещания о содействии РФ по вывозу украинского зерна также будут под вопросом. Только в июле в Турции стороны договорились о вывозе с Украины зерна. Ранее в Сенате США выразили намерение признать Россию «спонсором терроризма». В Кремле негативно оценили стремление членов Конгресса реализовать эти намерения. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.