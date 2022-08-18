Пермяки рискуют жизнью, получая деньги вместо льготных лекарств

19 августа 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

В минздраве призывают не отказываться от льготных лекарств в пользу денег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Большинство пермяков, которым положены льготы по линии минздрава, тратят полученные деньги не на лекарства. Это может привести и к летальному исходу, озвучила проблему начальник управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Пермского края Елена Струева. «Не всегда размер денежной выплаты покрывает стоимость лечения. Кроме того, большинство получателей тратит средства на другие цели. А недостаточное лечение может привести к прогрессированию заболевания и даже летальному исходу», — сообщается в telegram-канале минздрава со ссылкой на Струеву. Проблема обсуждалась на расширенном заседании Общественного совета при ведомстве. По данным чиновников, бесплатные лекарства получают 64 тысячи жителей Прикамья, а денежную компенсацию — более 163 тысяч. По словам Струевой, в последние годы список препаратов, которые можно получить бесплатно, существенно расширился. Поэтому в минздраве призывают пермяков вернуться к получению льгот в натуральном, а не денежном виде. Сделать это можно до 1 октября.

Большинство пермяков, которым положены льготы по линии минздрава, тратят полученные деньги не на лекарства. Это может привести и к летальному исходу, озвучила проблему начальник управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Пермского края Елена Струева. «Не всегда размер денежной выплаты покрывает стоимость лечения. Кроме того, большинство получателей тратит средства на другие цели. А недостаточное лечение может привести к прогрессированию заболевания и даже летальному исходу», — сообщается в telegram-канале минздрава со ссылкой на Струеву. Проблема обсуждалась на расширенном заседании Общественного совета при ведомстве. По данным чиновников, бесплатные лекарства получают 64 тысячи жителей Прикамья, а денежную компенсацию — более 163 тысяч. По словам Струевой, в последние годы список препаратов, которые можно получить бесплатно, существенно расширился. Поэтому в минздраве призывают пермяков вернуться к получению льгот в натуральном, а не денежном виде. Сделать это можно до 1 октября.