Дикие животные начали чаще выходить к людям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Верхнего Уфалея и Челябинска встретили на городских улицах диких лисиц. Фото лесных красавиц они поделились в соцсетях.

«Скоро утром дети будут ходить в школу и встреча с лисами может привести к непоправимым последствиям, ведь дети не всегда понимают на сколько опасно близко приближаться к зверю, некоторым захочется погладить, а кто и вовсе взять на руки», — указали в сообществе «Регион74 Южный Урал» во «ВКонтакте».

В комментариях местные жители заверили, что у больных бешенством животных должны быть характерные признаки: слюнотечение, агрессия, светобоязнь. В противном случае подозревать у животного заболевание и на этом основании отстреливать лисиц не имеет смысла. Кроме того, в сообществе указали, что необходимо объяснить детям о правилах взаимодействия с дикими животными.

«Пандемийный год вырастил спокойных животных. Они и не знают, что есть такой страшный и злой зверь — „человек“», — рассказала участница сообщества «Регион74 Южный Урал» во «ВКонтакте» Светлана Григорьева.

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