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В Тюменской области у жителей новостроек вырастут счета за ЖКХ. Список

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Экскурсия по ЖК
Жителей новостроек обяжут начать копить на капремонт уже в 2023 году (архивное фото) Фото:

Правительство Тюменской области обновило региональную программу капремонта, из-за чего с 2023 года плату за него должны будут вносить жители более 20 новостроек. Об этом сообщает департамент ЖКХ области.

«Правительством Тюменской области актуализирована программа капитального ремонта на 2015—2053 годы. В нее включена 21 новостройка. Обязанность по уплате взносов у собственников наступит в 2023 году, первые квитанции жители получат в феврале», — сообщает департамент на своем сайте.

Какие именно дома добавили в программу, в информации не указано. URA.RU запросило у властей этот список. Так, с 2023 года взносы начнут платить собственники квартир по следующим адресам:

  • Тюмень: Ставропольская, 97к4;
  • Ишим: Карла Маркса, дома № 60г и 10, Ленина, 63, Григорова, 24, Хабаровская, 8;
  • Тобольск: мкр.15, 14а, мкр.7, дома № 47а и 47б, Кирова, 41, Базарная, 22;
  • Ялуторовск: Революции, 185, Новикова, 1;
  • село Аромашево: Вагайская, 8;
  • село Вагай: Октябрьская, 29;
  • деревня Черемшанка: Павла Лепустина, 5;
  • село Исетское: Горская, 42 и 42к1;
  • поселок Боровский: Советская, 28;
  • село Юргинское: Октябрьская, 6;
  • село Памятное: Березовая, 25.

В настоящее время тариф в Тюменской области составляет 7,5 рублей. Умножив эту сумму на площадь жилья, собственники могут рассчитать, сколько они будут ежемесячно платить в счет будущего капитального ремонта.

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Правительство Тюменской области обновило региональную программу капремонта, из-за чего с 2023 года плату за него должны будут вносить жители более 20 новостроек. Об этом сообщает департамент ЖКХ области. «Правительством Тюменской области актуализирована программа капитального ремонта на 2015—2053 годы. В нее включена 21 новостройка. Обязанность по уплате взносов у собственников наступит в 2023 году, первые квитанции жители получат в феврале», — сообщает департамент на своем сайте. Какие именно дома добавили в программу, в информации не указано. URA.RU запросило у властей этот список. Так, с 2023 года взносы начнут платить собственники квартир по следующим адресам: В настоящее время тариф в Тюменской области составляет 7,5 рублей. Умножив эту сумму на площадь жилья, собственники могут рассчитать, сколько они будут ежемесячно платить в счет будущего капитального ремонта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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