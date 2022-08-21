Жителей новостроек обяжут начать копить на капремонт уже в 2023 году (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Правительство Тюменской области обновило региональную программу капремонта, из-за чего с 2023 года плату за него должны будут вносить жители более 20 новостроек. Об этом сообщает департамент ЖКХ области.

«Правительством Тюменской области актуализирована программа капитального ремонта на 2015—2053 годы. В нее включена 21 новостройка. Обязанность по уплате взносов у собственников наступит в 2023 году, первые квитанции жители получат в феврале», — сообщает департамент на своем сайте.

Какие именно дома добавили в программу, в информации не указано. URA.RU запросило у властей этот список. Так, с 2023 года взносы начнут платить собственники квартир по следующим адресам:

Тюмень: Ставропольская, 97к4;

Ишим: Карла Маркса, дома № 60г и 10, Ленина, 63, Григорова, 24, Хабаровская, 8;

Тобольск: мкр.15, 14а, мкр.7, дома № 47а и 47б, Кирова, 41, Базарная, 22;

Ялуторовск: Революции, 185, Новикова, 1;

село Аромашево: Вагайская, 8;

село Вагай: Октябрьская, 29;

деревня Черемшанка: Павла Лепустина, 5;

село Исетское: Горская, 42 и 42к1;

поселок Боровский: Советская, 28;

село Юргинское: Октябрьская, 6;

село Памятное: Березовая, 25.

В настоящее время тариф в Тюменской области составляет 7,5 рублей. Умножив эту сумму на площадь жилья, собственники могут рассчитать, сколько они будут ежемесячно платить в счет будущего капитального ремонта.