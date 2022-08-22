WP: США меняют тактику Украины в спецоперации

23 августа 2022 в 08:02 Размер текста - 17 +

Новый пакет военной помощи США для Украины будет отличаться от предыдущих, заявили в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти США начнут поставлять на Украину вооружение для ведения боев на близких дистанциях взамен дальнобойных орудий. Об этом сообщил автор статьи в The Washington Post Алекс Хортон. «Сейчас Пентагон направляет на Украину новое оружие и технику, которые лучше подготовят ее вооруженные силы к боевым действиям с российскими войсками на более близких дистанциях», — написал Хортон. Он напомнил, что все последние месяцы военная помощь США была сосредоточена на ракетах большой дальности и гаубицах, таких как реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Автор раскрыл подробности содержимого нового пакета американской помощи для ВСУ. «Объявленная в пятницу помощь в размере почти 800 миллионов долларов будет включать 40 бронетранспортеров, оснащенных катками, которые помогают детонировать мины, а также более легкие гаубицы, которые легче перемещать, чем более мощные орудия, которые Соединенные Штаты ранее отправляли. Помощь также будет включать безоткатные орудия с дальностью стрельбы в несколько сотен метров и ракетные установки, ограниченные расстоянием менее трех миль, что намного меньше, чем нынешнее расстояние между украинскими и российскими подразделениями во многих местах», — уточнил он. Западные страны увеличили поставки вооружения на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса. Так, власти Соединенных Штатов в очередной раз приняли решение о выделении военной помощи Украине в размере 800 млн долларов, сообщает Life. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что общий объем помощи США Украине с начала спецоперации превысил суммы в 10 млрд долларов. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявлял, что Запад развязал против России полномасштабную войну, прикрывшись украинским конфликтом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти США начнут поставлять на Украину вооружение для ведения боев на близких дистанциях взамен дальнобойных орудий. Об этом сообщил автор статьи в The Washington Post Алекс Хортон. «Сейчас Пентагон направляет на Украину новое оружие и технику, которые лучше подготовят ее вооруженные силы к боевым действиям с российскими войсками на более близких дистанциях», — написал Хортон. Он напомнил, что все последние месяцы военная помощь США была сосредоточена на ракетах большой дальности и гаубицах, таких как реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Автор раскрыл подробности содержимого нового пакета американской помощи для ВСУ. «Объявленная в пятницу помощь в размере почти 800 миллионов долларов будет включать 40 бронетранспортеров, оснащенных катками, которые помогают детонировать мины, а также более легкие гаубицы, которые легче перемещать, чем более мощные орудия, которые Соединенные Штаты ранее отправляли. Помощь также будет включать безоткатные орудия с дальностью стрельбы в несколько сотен метров и ракетные установки, ограниченные расстоянием менее трех миль, что намного меньше, чем нынешнее расстояние между украинскими и российскими подразделениями во многих местах», — уточнил он. Западные страны увеличили поставки вооружения на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса. Так, власти Соединенных Штатов в очередной раз приняли решение о выделении военной помощи Украине в размере 800 млн долларов, сообщает Life. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что общий объем помощи США Украине с начала спецоперации превысил суммы в 10 млрд долларов. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявлял, что Запад развязал против России полномасштабную войну, прикрывшись украинским конфликтом.