Utair выкупила у «Сбера» лизинговые самолеты и вертолеты

Авиакомпания Utair выкупила у «СберЛизинга» все свои самолеты и большую часть вертолетного парка после введения западных санкций. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
«Со стороны Utair не было запросов о пересмотре условий кредитов, график погашения соблюдается. После введения западных санкций Utair выкупил все самолеты и большую часть вертолетного парка у «СберЛизинга», — рассказал Попов ТАСС.
Ранее URA.RU писало, что Utair спасла от конфискации свои самолеты, взятые в лизинг. Тогда авиакомпания нашла способ сохранить в своем владении девять самолетов Boeing 737NG, которые были зарегистрированы на Бермудах. Из-за влияния санкций существовал риск потери права на них летать.
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»