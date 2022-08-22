22 августа 2022
21 августа 2022

Utair выкупила у «Сбера» лизинговые самолеты и вертолеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Тюмень, utair, ютэир, ютэйр
Utair выкупила самолеты и вертолеты, находящиеся в лизинге Фото:

Авиакомпания Utair выкупила у «СберЛизинга» все свои самолеты и большую часть вертолетного парка после введения западных санкций. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Со стороны Utair не было запросов о пересмотре условий кредитов, график погашения соблюдается. После введения западных санкций Utair выкупил все самолеты и большую часть вертолетного парка у «СберЛизинга», — рассказал Попов ТАСС.

Ранее URA.RU писало, что Utair спасла от конфискации свои самолеты, взятые в лизинг. Тогда авиакомпания нашла способ сохранить в своем владении девять самолетов Boeing 737NG, которые были зарегистрированы на Бермудах. Из-за влияния санкций существовал риск потери права на них летать.

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Авиакомпания Utair выкупила у «СберЛизинга» все свои самолеты и большую часть вертолетного парка после введения западных санкций. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. «Со стороны Utair не было запросов о пересмотре условий кредитов, график погашения соблюдается. После введения западных санкций Utair выкупил все самолеты и большую часть вертолетного парка у «СберЛизинга», — рассказал Попов ТАСС. Ранее URA.RU писало, что Utair спасла от конфискации свои самолеты, взятые в лизинг. Тогда авиакомпания нашла способ сохранить в своем владении девять самолетов Boeing 737NG, которые были зарегистрированы на Бермудах. Из-за влияния санкций существовал риск потери права на них летать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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