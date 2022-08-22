Utair выкупила у «Сбера» лизинговые самолеты и вертолеты

Utair выкупила самолеты и вертолеты, находящиеся в лизинге Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпания Utair выкупила у «СберЛизинга» все свои самолеты и большую часть вертолетного парка после введения западных санкций. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Со стороны Utair не было запросов о пересмотре условий кредитов, график погашения соблюдается. После введения западных санкций Utair выкупил все самолеты и большую часть вертолетного парка у «СберЛизинга», — рассказал Попов ТАСС.

Ранее URA.RU писало, что Utair спасла от конфискации свои самолеты, взятые в лизинг. Тогда авиакомпания нашла способ сохранить в своем владении девять самолетов Boeing 737NG, которые были зарегистрированы на Бермудах. Из-за влияния санкций существовал риск потери права на них летать.