В Перми более 20 школ требуют капремонта, но его не будет. «Дорогое удовольствие»

23 августа 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Денег на ремонт всех школ Перми в казне нет, говорит Алексей Грибанов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми в зданиях более 20 школ необходим капитальный ремонт, на что требуется более двух миллиардов рублей. Как сообщил заместитель главы администрации города Алексей Грибанов, заявка на софинансирование в федеральный бюджет подана, но вряд ли ее одобрят. «Мы подали заявку в федеральный бюджет на ремонт 21 школы, сумма составляет более двух миллиардов. Я, конечно, думаю, что 21 школу нам не дадут, но если дадут 10 школ, то считайте в 2024 году мы тоже мощный прорыв сделаем. Чтобы 10 школ отремонтировать, при чем капитально, порядка 10 млн на каждую школу надо. Дорогое удовольствие», — заявил Грибанов, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания городской думы. По его словам, если бы регулярно выделялось федеральное финансирование, то «мы бы все школы за два-три года смогли отремонтировать». Сейчас в Перми капитальный ремонт идет в четырех школах: №№ 77, 93, 22 и «Синтез». Работы здесь идут в рамках федеральной программы, из краевого и федерального бюджета привлечены 625 млн рублей, отметил Грибанов.

В Перми в зданиях более 20 школ необходим капитальный ремонт, на что требуется более двух миллиардов рублей. Как сообщил заместитель главы администрации города Алексей Грибанов, заявка на софинансирование в федеральный бюджет подана, но вряд ли ее одобрят. «Мы подали заявку в федеральный бюджет на ремонт 21 школы, сумма составляет более двух миллиардов. Я, конечно, думаю, что 21 школу нам не дадут, но если дадут 10 школ, то считайте в 2024 году мы тоже мощный прорыв сделаем. Чтобы 10 школ отремонтировать, при чем капитально, порядка 10 млн на каждую школу надо. Дорогое удовольствие», — заявил Грибанов, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания городской думы. По его словам, если бы регулярно выделялось федеральное финансирование, то «мы бы все школы за два-три года смогли отремонтировать». Сейчас в Перми капитальный ремонт идет в четырех школах: №№ 77, 93, 22 и «Синтез». Работы здесь идут в рамках федеральной программы, из краевого и федерального бюджета привлечены 625 млн рублей, отметил Грибанов.