Облсуд отменил решение по делу экс-офицера минобороны из Миасса

Бывший военный пытается добиться отсрочки в выплате крупного штрафа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд отменил решение суда первой инстанции, отказавшегося дать рассрочку в уплате штрафа экс-офицеру минобороны России Вадиму Устинову, который курировал деятельность по выпуску военной продукции заводами Миасса (Челябинская область) и в 2019 году был осужден за взятки. Материал направлен на новое рассмотрение, рассказали в пресс-службе суда.

«Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката осужденного Вадима Устинова, отменил постановление Копейского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката об отсрочке исполнения приговора суда в части уплаты штрафа как дополнительного наказания. Суд апелляционной инстанции направил материалы судебного производства в тот же суд на новое разбирательство», — рассказали в пресс-службе.

Устинов осужден приговором Магнитогорского гарнизонного военного суда от 7 октября 2019 года по части 6 статьи 290 УК РФ к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 28,8 млн рублей. Ранее он пытался заменить срок в колонии принудительными работами, но суды ему в этом отказали.

Устинов был задержан сотрудниками ФСБ в марте 2019 года. Он курировал деятельность Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. Макеева и еще десяти предприятий в Миассе, работавших на оборону, отвечая за приемку изделий в рамках гособоронзаказа. Сумма взяток от представителей предприятий составила более 27 млн рублей.