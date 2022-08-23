Женщине не понравились дети, занимавшиеся на турниках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В одном из дворов города Миасс (Челябинская область) женщина устроила травлю детям, занимавшимся спортом на турниках. Она облила ребят грязной водой и отругала матом. Сообщения от очевидцев и участников скандала появились в социальных сетях.

«Сейчас ведро на голову надену и постучу. Ушли отсюда и матрасы забрали, оборзели совсем», — с такими фразами, опубликованными в видеозаписи в паблике «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте», женщина вылила ведро воды на детей, занимавшихся на турниках.

По словам самих детей, конфликт начался с того, что женщина стала кричать на них и фотографировать их из-за того, что они принесли во двор матрасы для занятий спортом. Затем она вышла, облила школьников водой с мылом, а их родителей назвала бомжами.

Защитники женщины в комментариях в этой же группе написали, что дети приносят матрасы, а затем забывают их убирать, что и злит местных жителей. Большая часть пользователей сошлась во мнении, что женщина ведет себя неправильно, не имея права оскорблять детей.