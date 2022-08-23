23 августа 2022

Жительница Миасса окатила водой и обматерила детей во дворе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Парки Екатеринбурга. Екатеринбург, турник, спортивная площадка
Женщине не понравились дети, занимавшиеся на турниках Фото:

В одном из дворов города Миасс (Челябинская область) женщина устроила травлю детям, занимавшимся спортом на турниках. Она облила ребят грязной водой и отругала матом. Сообщения от очевидцев и участников скандала появились в социальных сетях.

«Сейчас ведро на голову надену и постучу. Ушли отсюда и матрасы забрали, оборзели совсем», — с такими фразами, опубликованными в видеозаписи в паблике «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте», женщина вылила ведро воды на детей, занимавшихся на турниках.

По словам самих детей, конфликт начался с того, что женщина стала кричать на них и фотографировать их из-за того, что они принесли во двор матрасы для занятий спортом. Затем она вышла, облила школьников водой с мылом, а их родителей назвала бомжами.

Защитники женщины в комментариях в этой же группе написали, что дети приносят матрасы, а затем забывают их убирать, что и злит местных жителей. Большая часть пользователей сошлась во мнении, что женщина ведет себя неправильно, не имея права оскорблять детей.

Женщина устроила детям летний душ

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В одном из дворов города Миасс (Челябинская область) женщина устроила травлю детям, занимавшимся спортом на турниках. Она облила ребят грязной водой и отругала матом. Сообщения от очевидцев и участников скандала появились в социальных сетях. «Сейчас ведро на голову надену и постучу. Ушли отсюда и матрасы забрали, оборзели совсем», — с такими фразами, опубликованными в видеозаписи в паблике «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте», женщина вылила ведро воды на детей, занимавшихся на турниках. По словам самих детей, конфликт начался с того, что женщина стала кричать на них и фотографировать их из-за того, что они принесли во двор матрасы для занятий спортом. Затем она вышла, облила школьников водой с мылом, а их родителей назвала бомжами. Защитники женщины в комментариях в этой же группе написали, что дети приносят матрасы, а затем забывают их убирать, что и злит местных жителей. Большая часть пользователей сошлась во мнении, что женщина ведет себя неправильно, не имея права оскорблять детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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