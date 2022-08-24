Путин вручил награду артисту свердловской музкомедии

Путин вручил Бродскому медаль «За заслуги перед Отечеством I степени» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», в который был отмечен артист свердловского театра музкомедии Анатолий Бродский. Информация об этом появилась на портале правовой информации РФ.

«Наградить Анатолия Бродского — артиста-вокалиста государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии», — говорится в документе. Бродскому вручили медаль «За заслуги перед Отечеством I степени».

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил екатеринбургского дизайнера Дмитрия Шишкина, который среди прочего занимается линейкой одежды Putin Team, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также награды удостоились представители промышленности.