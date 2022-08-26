Пентагон: Украина не знает, где окажется поставляемое США оружие

США проверит, куда девается американское оружие, поставляемое Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские чиновники точно не уверены, где окажется переданное США оружие. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова и. о. генерального инспектора Пентагона Шона О’Доннелла.

По словам инспектора, Украина ведет учет поставляемого оружия вручную на бумаге, при помощи квитанций. В связи с этим, Пентагон хочет проверить систему отслеживания вооружения в рамках аудита.

«Как только оборудование попадает в Украину, я не думаю, что у них есть верность в отношении того, где оно окажется», — сказал он. Также О’Доннелл рассказал, что Пентагон разработали тысячи контрактов связанных с Украиной на сумму около двух миллионов долларов каждый. Это более 7800 контрактов. Кроме того, инспектор отметил, что недостаточно эффективное ведение отчетности имело негативное воздействие на расследования Пентагона в Ираке и Афганистане.

Ранее в Пентагоне заявили, что США дали Украине более 15,5 миллиарда долларов, начиная с 2014 года. США поставляет Украине оружие в связи со спецоперацией, которую Россия проводит с 24 февраля на территории Украины. Основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.