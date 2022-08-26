Сотрудники полиции проводят проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске мужчина сжег свой автомобиль после ссоры с женой, которая сообщила ему о намерении развестись. Огнем также зацепило и машину его супруги. В пресс-службе УМВД города URA.RU информацию подтвердили.

«Героя России Молодова, 17, суббота, 8:00, два дебила! Поругались муж и жена, супруга сказала, что подает на развод, муж сказал — мое имущество — и пошел спалил свой „Дастер“, огнем зацепило соседскую „Калину“», — написал пользователь в группе «Местоположение ДПС Челябинск» во «ВКонтакте».

В пресс-службе УМВД по городу Челябинску факт инцидента подтвердили. Происшествие случилось около 8:30 утра 27 августа. Поступило сообщение о возгорании автомобиля Renault Duster, который принадлежит мужчине 1959 года рождения. Также пострадал автомобиль «Лада Калина», принадлежащий его супруге. По предварительным данным, к поджогу может быть причастен владелец автомобиля. Мотивы и обстоятельства устанавливаются. Проводится проверка.