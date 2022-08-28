Количество выданных субсидий и их сумма сократились к концу первого полугодия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В первом полугодии 2022 года в Челябинской области средний размер начисленных на семью субсидий по компенсации коммунальных расходов стал на треть меньше при сравнении с данными первого квартала. Как следует из данных Челябинскстата, сейчас показатель составляет 1534,6 рубля.

«При том, что в январе—марте средняя величина начисленного размера субсидий была равна 2197,7 рубля, в целом по полугодию показатель сократился на 69,8%. Теперь средний уровень — 1534,6 рубля на семью», — отметили в Челябинскстате.

Достигнутая по итогам первого полугодия величина — не самая низкая. По состоянию за девять месяцев 2021 года она была на уровне 1326 рублей. Пика показатель достигал в первом квартале 2021 года. Тогда в среднем компенсировалось 2415,7 рубля. Рост в зимние месяцы связан с повышенными платежами за тепло в квартирах.

С начала года и по июнь населению в качестве субсидий компенсировали 1 млрд 239 млн рублей. Это 80,1% в сравнении с соответствующим периодом 2021 года. Данный показатель может, в частности, свидетельствовать о росте доходов и снижении «коммунальной» нагрузки на семейные бюджеты. Получателями указанного объема субсидий явились больше 137 тысяч семей.

Снижение суммы субсидий в Челябинской области может быть связано со снижением коммунальной нагрузки летом Скрин: Челябинскстат