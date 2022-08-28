28 августа 2022
27 августа 2022

Челябинцам возмещать коммуналку стали на треть меньше. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество выданных субсидий и их сумма сократились к концу первого полугодия Фото:

В первом полугодии 2022 года в Челябинской области средний размер начисленных на семью субсидий по компенсации коммунальных расходов стал на треть меньше при сравнении с данными первого квартала. Как следует из данных Челябинскстата, сейчас показатель составляет 1534,6 рубля.

«При том, что в январе—марте средняя величина начисленного размера субсидий была равна 2197,7 рубля, в целом по полугодию показатель сократился на 69,8%. Теперь средний уровень — 1534,6 рубля на семью», — отметили в Челябинскстате.

Достигнутая по итогам первого полугодия величина — не самая низкая. По состоянию за девять месяцев 2021 года она была на уровне 1326 рублей. Пика показатель достигал в первом квартале 2021 года. Тогда в среднем компенсировалось 2415,7 рубля. Рост в зимние месяцы связан с повышенными платежами за тепло в квартирах.

С начала года и по июнь населению в качестве субсидий компенсировали 1 млрд 239 млн рублей. Это 80,1% в сравнении с соответствующим периодом 2021 года. Данный показатель может, в частности, свидетельствовать о росте доходов и снижении «коммунальной» нагрузки на семейные бюджеты. Получателями указанного объема субсидий явились больше 137 тысяч семей.

Снижение суммы субсидий в Челябинской области может быть связано со снижением коммунальной нагрузки летом
Суммы начисленных и выплаченных субсидий в 2022 году ниже показателей 2021 года

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В первом полугодии 2022 года в Челябинской области средний размер начисленных на семью субсидий по компенсации коммунальных расходов стал на треть меньше при сравнении с данными первого квартала. Как следует из данных Челябинскстата, сейчас показатель составляет 1534,6 рубля. «При том, что в январе—марте средняя величина начисленного размера субсидий была равна 2197,7 рубля, в целом по полугодию показатель сократился на 69,8%. Теперь средний уровень — 1534,6 рубля на семью», — отметили в Челябинскстате. Достигнутая по итогам первого полугодия величина — не самая низкая. По состоянию за девять месяцев 2021 года она была на уровне 1326 рублей. Пика показатель достигал в первом квартале 2021 года. Тогда в среднем компенсировалось 2415,7 рубля. Рост в зимние месяцы связан с повышенными платежами за тепло в квартирах. С начала года и по июнь населению в качестве субсидий компенсировали 1 млрд 239 млн рублей. Это 80,1% в сравнении с соответствующим периодом 2021 года. Данный показатель может, в частности, свидетельствовать о росте доходов и снижении «коммунальной» нагрузки на семейные бюджеты. Получателями указанного объема субсидий явились больше 137 тысяч семей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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