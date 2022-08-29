29 августа 2022

ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, пытаясь сорвать миссию МАГАТЭ

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Два взрыва зафиксировано у хранилища топливных отходов на ЗАЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пытаясь сорвать визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). У здания хранилища отработавшего топлива зафиксированы два взрыва, сообщает военно-гражданская администрация Энергодара в своем telegram-канале.

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Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пытаясь сорвать визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). У здания хранилища отработавшего топлива зафиксированы два взрыва, сообщает военно-гражданская администрация Энергодара в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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