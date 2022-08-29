ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, пытаясь сорвать миссию МАГАТЭ

Два взрыва зафиксировано у хранилища топливных отходов на ЗАЭС
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пытаясь сорвать визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). У здания хранилища отработавшего топлива зафиксированы два взрыва, сообщает военно-гражданская администрация Энергодара в своем telegram-канале.
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