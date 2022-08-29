В ХМАО ищут охранников для школ Донбасса за 170 тысяч рублей

Охранникам будет выдано табельное оружие и спецодежда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО ищут людей для охраны школ на территории ЛНР и ДНР. Работодатель обещает зарплату до 170 тысяч в месяц. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«Требуются охранники 4-6 разряда. Для охраны общеобразовательных учреждений ЛНР и ДНР. Вахта два месяца, зарплата 150-170 в месяц. Работа в зоне СВО, хоть и в тылу, но все же. Страховка от трех млн рублей в случае ранения, пять млн в плохом случае… Проживание, питание за счет организации. Сбор в Ростове на базе Росгвардии. Каждого проверяет ФСБ», — сказано в объявлении.

В объявлении также отмечается, что принятые на работу получат служебные пистолеты ИЖ 71 и бронежилеты с касками. В разговоре с журналистом агентства автор объявления, назвавшийся Сергеем, рассказал, что на данный момент осталось только семь свободных мест. «Люди обращаются и едут, их хватает. Я сам вернулся оттуда две недели назад, а 14 сентября снова поеду старшим группы», — сказал автор объявления.