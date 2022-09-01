Экологи попросили Генпрокуратуру проверить предприятие, которое захватило землю фонд «Зеленый Урал»

Природоохранная организация «Зеленый Урал» уличила предприятие «ЖелДорПуть» в захвате земельных участков в 70 тысяч квадратных метров и незаконном сжигании производственных отходов. Об этом URA.RU рассказал президент экологического фонда Никита Соловьев.

«Предприятие захватило несколько земельных участков, на которых незаконно размещаются отходы лесоразработок. По факту данного нарушения сотрудники фонда обратились в генпрокуратуру РФ с целью проведения проверки предприятия. Проверку одобрили, однако до сих пор не провели. А совсем недавно предприятие „ЖелДорПуть“ стало незаконно сжигать отходы своего производства на захваченной территории. Сжигание отходов в России считается лицензируемым видом деятельности, они должны обладать специальным разрешением и техническими условиями. Таковых у них нет», — поделился Соловьев.

При этом президент «Зеленого Урала» уточнил, что в региональной прокуратуре проверку анонсировали в середине августа. «Прокурор Свердловской области Борис Крылов заверил, что предприятие проверят до 10 сентября, однако до сих в деле подвижек нет, а „ЖелДорПуть“ незаконно сжигает отходы», — подытожил он.

URA.RU направило запрос в облпрокуратуру для подтверждения информации. На момент публикации ответа не последовало.

«ЖелДорПуть» располагается в деревне Гилева (Свердловской области). По предварительным данным, нанесенный ущерб составил более 200 миллионов рублей. По данным «СБИС», организация была зарегистрирована в 2005 году в Екатеринбурге. Торгует оптовым древесным сырьем и необработанными лесоматериалами.

Производственные отходы «ЖелДорПуть», которые незаконно сжигаются на захваченной территории фонд «Зеленый Урал»

Президент фонда направил запрос прокурору Свердловской области с просьбой провести проверку деятельности «ЖелДорПуть» фонд «Зеленый Урал»