Свердловское предприятие обвинили в захвате 70 тысяч кв. м. земли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Незаконные выделения земельных участков под строительство в Кетовском районе. Лесниковский сельсовет, поле, водоохранная зона, место под застройку, земля, кетовский район, вырубленный лес
Экологи попросили Генпрокуратуру проверить предприятие, которое захватило землю Фото:

Природоохранная организация «Зеленый Урал» уличила организацию «ЖелДорПуть» в захвате земельных участков в 70 тысяч квадратных метров. Экологический фонд обратился в генпрокуратуру РФ с целью проведения проверки предприятия.

«Предприятие самовольно захватило несколько земельных участков, на которых незаконно размещаются отходы лесоразработок. Также предприятие уличено в самовольном захвате лесного участка, на котором производит незаконную рубку сосны», — сообщили в «Зеленом Урале».

Отмечается, что «ЖелДорПуть» располагается в деревне Гилева (Свердловской области). По предварительным данным, нанесенный ущерб составил более 200 миллионов рублей. По данным «СБИС», организация была зарегистрирована в 2005 году в Екатеринбурге. Торгует оптовым древесным сырьем и необработанными лесоматериалами.

Ранее URA.RU писало, что в ходе ревизии «Хлебной базы №65» в Свердловской области была якобы выявлена пропажа 2,9 тысячи тонн пшеницы. Как сообщал RTVI, в данном элеваторе также хранилось зерно, стоявшее на учете Федерального агентства по госрезервам.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Природоохранная организация «Зеленый Урал» уличила организацию «ЖелДорПуть» в захвате земельных участков в 70 тысяч квадратных метров. Экологический фонд обратился в генпрокуратуру РФ с целью проведения проверки предприятия. «Предприятие самовольно захватило несколько земельных участков, на которых незаконно размещаются отходы лесоразработок. Также предприятие уличено в самовольном захвате лесного участка, на котором производит незаконную рубку сосны», — сообщили в «Зеленом Урале». Отмечается, что «ЖелДорПуть» располагается в деревне Гилева (Свердловской области). По предварительным данным, нанесенный ущерб составил более 200 миллионов рублей. По данным «СБИС», организация была зарегистрирована в 2005 году в Екатеринбурге. Торгует оптовым древесным сырьем и необработанными лесоматериалами. Ранее URA.RU писало, что в ходе ревизии «Хлебной базы №65» в Свердловской области была якобы выявлена пропажа 2,9 тысячи тонн пшеницы. Как сообщал RTVI, в данном элеваторе также хранилось зерно, стоявшее на учете Федерального агентства по госрезервам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...