Экологи попросили Генпрокуратуру проверить предприятие, которое захватило землю Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Природоохранная организация «Зеленый Урал» уличила организацию «ЖелДорПуть» в захвате земельных участков в 70 тысяч квадратных метров. Экологический фонд обратился в генпрокуратуру РФ с целью проведения проверки предприятия.

«Предприятие самовольно захватило несколько земельных участков, на которых незаконно размещаются отходы лесоразработок. Также предприятие уличено в самовольном захвате лесного участка, на котором производит незаконную рубку сосны», — сообщили в «Зеленом Урале».

Отмечается, что «ЖелДорПуть» располагается в деревне Гилева (Свердловской области). По предварительным данным, нанесенный ущерб составил более 200 миллионов рублей. По данным «СБИС», организация была зарегистрирована в 2005 году в Екатеринбурге. Торгует оптовым древесным сырьем и необработанными лесоматериалами.

Ранее URA.RU писало, что в ходе ревизии «Хлебной базы №65» в Свердловской области была якобы выявлена пропажа 2,9 тысячи тонн пшеницы. Как сообщал RTVI, в данном элеваторе также хранилось зерно, стоявшее на учете Федерального агентства по госрезервам.