Светящийся шар спустили на воду Исети вечером 31 августа
Жители Екатеринбурга к Дню знаний спустили на воду у берегов реки Исеть светящийся шар с изображением мозга. Об этом сообщили в социальных сетях.
«Украсили город такой светящейся инсталляцией, пока школьники сладко спали перед важным днем», — рассказал подписчик группы «Жизнь в Екатеринбурге» в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что акция приурочена к Дню знаний, а сам арт-объект символизирует интеллект учеников.
Однако уличные художники уточнили, что размер мозга не является показателем ума. Подписчики опубликовали видео, как гигантский светящийся мозг плывет по ночной Исети.
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