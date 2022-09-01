Жители дома на улице Трамвайной в Магнитогорске Челябинской области пожаловались на нашествие клопов из-за бездействия управляющей компании

Насекомые попадают в квартиры с веток деревьев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители многоквартирного дома в Магнитогорске (Челябинская область) пожаловались главе города Сергею Бердникову на бездействие управляющей компании в обрезке деревьев, из-за чего горожан атакуют вязевые клопы. Эмоциональный пост опубликован в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

«Уважаемый Бердников Сергей Николаевич, жители дома по улице Трамвайная, 19, очень просят вас помочь увидеть свет средь бела дня и избавиться от живности, которая нас атакует и днем, и ночью. Просим вас проконтролировать решение данной проблемы, так как УК „Пионер“ не в силах решить этот вопрос в течение четырех лет», — написала пользователь Ирина Джелдыбакова.

По словам женщины, жители в этом году уже писали обращение в администрацию города, так как управляющая компания игнорирует заявки на обрезку деревьев с 2017 года. Из-за крон растений, вплотную примыкающих к окнам дома, в квартиры не попадает света, даже днем люди вынуждены включать электричество. Летом жители не могут открыть окна, так как их атакуют вязевые клопы.

В управляющую компанию «Пионер» направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.