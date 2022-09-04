В Златоусте поиски магнезита вызвали недовольство жителей

В Златоусте поиски магнезита привели к недовольству горожан

Жители готовы к протестам против разработки недр на месте леса Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Жители Златоуста намерены выступить против разработки месторождения «Восточный» с полезными ископаемыми, в том числе магнезитом. Как URA.RU сообщили активисты, они готовы готовить петицию и обратиться к властям против планов по разведке месторождения.

«У нас за Веселовкой, где протекает Ай, питающий Златоуст питьевой водой, собираются добывать магнезит. Уже оформляются документы на площади в 80 гектаров. Погибнет весь лес с чистой рекой», — пожаловалась URA.RU на условиях анонимности жительница Веселовки.

Село располагается от Златоуста на расстоянии в 23 километра. По словам собеседницы URA.RU жители готовы бороться всем селом. Метки специалисты устанавливают в 13 километрах от Веселовки, ближе к поселку Плотинка на болоте, богатом ягодами и родниками с чистой водой. Жителей готовы поддержать местные власти. В пресс-службе мэрии Златоуста URA.RU заявили, что здесь выступают резко против любых работ по добыче полезных ископаемых на территории городского округа, в том числе в пойме реки Ай.

В пресс-службе Главного управления лесами региона URA.RU сообщили, что поиском и оценкой месторождений полезных ископаемых занялась челябинская компания «Искра—1». Фирма получила разрешительную лицензию для геологического изучения недр, на месторождении «Восточный». Чтобы установить для исследований границы участка в натуре, предприятие обратилось с заявлением в управление. С вопросом о том, есть ли интерес к залежам магнезита под Златоустом URA.RU обратился в пресс-службу комбината «Магнезит» из Сатки. Там ответили, что заинтересованности нет.

В начале 2019 года Златоуст взбудоражил скандал с планами по запуску кремниевого завода. После многотысячного митинга инвестор, компания «Силарус», отказался от планов строительства.