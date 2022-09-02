Свердловский оппозиционер оспорит в суде статус иноагента

Политолог и оппозиционер Крашенинников* подаст в суд на министерство юстиции РФ за статус иностранного агента

03 сентября 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

Федор Крашенинников (внесен в список иноагентов в РФ) планирует судиться с минюстом РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Политолог и оппозиционер Федор Крашенинников (внесен минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) назвал «идиотизмом» то, что его признали иностранным агентом, и заявил, что будет оспаривать свой новый статус в суде. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Буду судиться по месту прописки в России, считаю это все идиотизмом. Спасибо всем, кто поздравил, но на самом деле совершенно не с чем — у меня в России между прочим родители, они пожилые люди и будут волноваться», — написал Крашенинников. Также он опроверг свою связь с украинсками структурами и заявил, что никогда не получал из Украины деньги. С немецким телеканалом Deutsche Welle (признан Минюстом РФ иноагентом) он сотрудничает только как колумнист. 2 сентября минюст РФ включил Крашенинникова в реестр иностранных агентов. Источник в ведомстве рассказал URA.RU, что оппозиционер выполняет свою политическую деятельность в интересах немецкого телеканала Deutsche Welle и получает от него финансирование. Также отмечается, что Крашенинников является постоянным обозревателем журнала «Власть» в сетевом издании Republic Magazine (признан Минюстом РФ иноагентом). *Федор Крашенинников признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Политолог и оппозиционер Федор Крашенинников (внесен минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) назвал «идиотизмом» то, что его признали иностранным агентом, и заявил, что будет оспаривать свой новый статус в суде. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Буду судиться по месту прописки в России, считаю это все идиотизмом. Спасибо всем, кто поздравил, но на самом деле совершенно не с чем — у меня в России между прочим родители, они пожилые люди и будут волноваться», — написал Крашенинников. Также он опроверг свою связь с украинсками структурами и заявил, что никогда не получал из Украины деньги. С немецким телеканалом Deutsche Welle (признан Минюстом РФ иноагентом) он сотрудничает только как колумнист. 2 сентября минюст РФ включил Крашенинникова в реестр иностранных агентов. Источник в ведомстве рассказал URA.RU, что оппозиционер выполняет свою политическую деятельность в интересах немецкого телеканала Deutsche Welle и получает от него финансирование. Также отмечается, что Крашенинников является постоянным обозревателем журнала «Власть» в сетевом издании Republic Magazine (признан Минюстом РФ иноагентом). *Федор Крашенинников признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.