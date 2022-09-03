03 сентября 2022
02 сентября 2022

В ХМАО сравнили искусственные цветы на улицах с траурными венками. Фото

В Пыть-Яхе жители сравнили искусственные цветы на улицах с траурными венками
© Служба новостей «URA.RU»
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Родительский день. Северное и Широкореченское кладбища. Екатеринбург, венки, искусственные цветы
Жители назвали новые украшения «надгробными венками» (фото из архива) Фото:

Жители Пыть-Яха (ХМАО) возмутились украшением улиц искусственными цветами ко Дню города и Дню нефтяника, сравнив их с траурными венками. Своим мнением они поделились в соцсети «ВКонтакте».

«Кто утвердил эти „надгробные венки“ из искусственных цветов? Хотелось бы узнать стоимость этого ужаса» — прокомментировала пост мэра Пыть-Яха Александра Морозова пользователь Татьяна Викторовна. «Пыть-Ях — город молодой, добрый, энергичный, он рос со мной, раньше утопал в цветах. Я желаю процветания, и чтобы в праздничный день тебя украшали и дарили свой аромат живые цветы, а не мертвые без жизни», — написала на своей странице Людмила Завадская. «Я когда увидела, первое, что пришло в голову — это траур», — поделилась мнением под постом Завадской Гульназ Ахметьянова.

В администрацию Пыть-Яха направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там обещали подготовить ответ позднее.

Ранее URA.RU писало, что глава администрации Нефтеюганска Эльвира Бугай возмутилась действиями вандалов, разбивших фонари в городе. Причиной возмущения стал пост неравнодушных граждан в соцсети «ВКонтакте».

Украшения в Пыть-Яхе
Искусственные цветы на улицах Пыть-Яха

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Жители Пыть-Яха (ХМАО) возмутились украшением улиц искусственными цветами ко Дню города и Дню нефтяника, сравнив их с траурными венками. Своим мнением они поделились в соцсети «ВКонтакте». «Кто утвердил эти „надгробные венки“ из искусственных цветов? Хотелось бы узнать стоимость этого ужаса» — прокомментировала пост мэра Пыть-Яха Александра Морозова пользователь Татьяна Викторовна. «Пыть-Ях — город молодой, добрый, энергичный, он рос со мной, раньше утопал в цветах. Я желаю процветания, и чтобы в праздничный день тебя украшали и дарили свой аромат живые цветы, а не мертвые без жизни», — написала на своей странице Людмила Завадская. «Я когда увидела, первое, что пришло в голову — это траур», — поделилась мнением под постом Завадской Гульназ Ахметьянова. В администрацию Пыть-Яха направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там обещали подготовить ответ позднее. Ранее URA.RU писало, что глава администрации Нефтеюганска Эльвира Бугай возмутилась действиями вандалов, разбивших фонари в городе. Причиной возмущения стал пост неравнодушных граждан в соцсети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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