В ХМАО сравнили искусственные цветы на улицах с траурными венками. Фото

В Пыть-Яхе жители сравнили искусственные цветы на улицах с траурными венками

04 сентября 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Жители назвали новые украшения «надгробными венками» (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Пыть-Яха (ХМАО) возмутились украшением улиц искусственными цветами ко Дню города и Дню нефтяника, сравнив их с траурными венками. Своим мнением они поделились в соцсети «ВКонтакте». «Кто утвердил эти „надгробные венки“ из искусственных цветов? Хотелось бы узнать стоимость этого ужаса» — прокомментировала пост мэра Пыть-Яха Александра Морозова пользователь Татьяна Викторовна. «Пыть-Ях — город молодой, добрый, энергичный, он рос со мной, раньше утопал в цветах. Я желаю процветания, и чтобы в праздничный день тебя украшали и дарили свой аромат живые цветы, а не мертвые без жизни», — написала на своей странице Людмила Завадская. «Я когда увидела, первое, что пришло в голову — это траур», — поделилась мнением под постом Завадской Гульназ Ахметьянова. В администрацию Пыть-Яха направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там обещали подготовить ответ позднее. Ранее URA.RU писало, что глава администрации Нефтеюганска Эльвира Бугай возмутилась действиями вандалов, разбивших фонари в городе. Причиной возмущения стал пост неравнодушных граждан в соцсети «ВКонтакте». Украшения в Пыть-Яхе Людмила Завадская, «ВКонтакте» Искусственные цветы на улицах Пыть-Яха Татьяна Викторовна, «ВКонтакте»

Жители Пыть-Яха (ХМАО) возмутились украшением улиц искусственными цветами ко Дню города и Дню нефтяника, сравнив их с траурными венками. Своим мнением они поделились в соцсети «ВКонтакте». «Кто утвердил эти „надгробные венки“ из искусственных цветов? Хотелось бы узнать стоимость этого ужаса» — прокомментировала пост мэра Пыть-Яха Александра Морозова пользователь Татьяна Викторовна. «Пыть-Ях — город молодой, добрый, энергичный, он рос со мной, раньше утопал в цветах. Я желаю процветания, и чтобы в праздничный день тебя украшали и дарили свой аромат живые цветы, а не мертвые без жизни», — написала на своей странице Людмила Завадская. «Я когда увидела, первое, что пришло в голову — это траур», — поделилась мнением под постом Завадской Гульназ Ахметьянова. В администрацию Пыть-Яха направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там обещали подготовить ответ позднее. Ранее URA.RU писало, что глава администрации Нефтеюганска Эльвира Бугай возмутилась действиями вандалов, разбивших фонари в городе. Причиной возмущения стал пост неравнодушных граждан в соцсети «ВКонтакте».