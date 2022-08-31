Студенты УрФУ шокированы состоянием комнат в общежитиях. Фото

01 сентября 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

Состояние общежития университета ужаснуло студентов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) шокированы условиями проживания в общежитии. В разговоре с корреспондентом URA.RU вузовцы пояснили, что проблема связана не только с тараканами, которые везде ползают, но и в целом состоянием комнат. Речь идет об общежитии №1 на улице Большакова, 79. «Тараканы везде ползают. Они на первом этаже общежития бегают. Комната находится в удручающем состоянии. В нее противно зайти», — посетовала студентка второго курса УрФУ Мария. По словам другого студента, в комнатах стоит неприятный запах. «В общаге обитают тараканы и клопы. Стены все обшарпанные, линолеум на полу порванный. Кроме всего, ужасный вонючий запах в комнатах. Я не понимаю, как тут жить», — жалуется первокурсник. Редакция агентства обратилась за комментарием в УрФУ. Там не стали комментировать ситуацию. Ранее URA.RU писало, что дети начальной школы целыми классами отказываются посещать столовую не только из-за качества питания, но и из-за засилья тараканов — на полу, на стенах, на столах, в тарелках. Речь идет о школе №81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Общежитие на Большакова, 79 Фото: студенты УрФУ Общежитие на Большакова, 79 Фото: студенты УрФУ Общежитие на Большакова, 79 Фото: студенты УрФУ Общежитие на Большакова, 79 Фото: студенты УрФУ

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) шокированы условиями проживания в общежитии. В разговоре с корреспондентом URA.RU вузовцы пояснили, что проблема связана не только с тараканами, которые везде ползают, но и в целом состоянием комнат. Речь идет об общежитии №1 на улице Большакова, 79. «Тараканы везде ползают. Они на первом этаже общежития бегают. Комната находится в удручающем состоянии. В нее противно зайти», — посетовала студентка второго курса УрФУ Мария. По словам другого студента, в комнатах стоит неприятный запах. «В общаге обитают тараканы и клопы. Стены все обшарпанные, линолеум на полу порванный. Кроме всего, ужасный вонючий запах в комнатах. Я не понимаю, как тут жить», — жалуется первокурсник. Редакция агентства обратилась за комментарием в УрФУ. Там не стали комментировать ситуацию. Ранее URA.RU писало, что дети начальной школы целыми классами отказываются посещать столовую не только из-за качества питания, но и из-за засилья тараканов — на полу, на стенах, на столах, в тарелках. Речь идет о школе №81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область).