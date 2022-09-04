Екатеринбуржец получил два инсульта из-за насильного увольнения из Ozon

В Екатеринбурге сотрудник Ozon пожаловался на прессинг со стороны начальства и незаконное увольнение, из-за которых он получил два инсульта

05 сентября 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Начальник заявил Кудряшову, что в компании сменился вектор Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбуржец Андрей Кудряшов намерен через прокуратуру доказать незаконность своего увольнения из интернет-магазина Ozon, где он трудился специалистом по развитию. Мужчина считает, что руководство лишило его законной компенсации, положенной при сокращении. Свердловчанин рассказал URA.RU, как пережил два инсульта в борьбе за справедливость. «Я был в отпуске, когда меня вызвал руководитель и сообщил, что в рамках оптимизации персонала меня сокращают. Мне было предложено в качестве компенсации два оклада в размере 18 тысяч рублей, хотя по закону положено три средних оклада, а мой средний доход в компании составлял 156 тысяч рублей в месяц. Разумеется, я не согласился», — рассказал Андрей Кудряшов. Во время переговоров (аудиозапись имеется в распоряжении редакции) руководитель пытался убедить сотрудника подписать документы. «Лучше принять эти условия, потому что упирательства никого до добра не доводили. Полезешь ты в залупу, должность будет сокращена. Ты просто по…шь (вынесешь — прим.ред.) нам мозги, но все равно получишь два оклада. Это как борьба с ветром: ветер все равно дует», — приводил доводы начальник. Новость по теме Ozon не вернет свердловчанке деньги за украденную посылку В борьбе за справедливую компенсацию у 32-летнего мужчины случились один за другим два гипертонических криза. В итоге, опасаясь за свое здоровье и даже жизнь, он был вынужден уволиться по собственному желанию. Мужчина обратился с заявлением в прокуратуру Свердловской области. «В ходе длительного морального прессинга, угроз, манипуляций и шантажа со стороны руководителя в мой адрес он сообщил, что при моем отказе я потеряю больше, чем при согласии. А также то, что при отказе условия моего труда будут существенно ухудшены и мне будет только хуже», — обрисовал Кудряшов ситуацию силовикам. Он намерен через прокуратуру, а также трудовую инспекцию добиться законной выплаты. «Восстановиться я не хочу, я не хочу там умереть, а это может случиться, мне сказал врач. Я хочу получить положенную мне компенсацию», — подчеркнул екатеринбуржец. Корреспондент направил запрос в пресс-службу интернет-магазина Ozon. На момент публикации ответ не был получен. Дозвониться до пресс-секретаря не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что курьерам Ozon в Екатеринбурге сократили зарплату в два раза. Работники предположили, что компания пытается пережить кризис за счет нанятых людей. Представители маркетплейса объясняли, что нововведения должны исключить несправедливые ситуации, когда курьеры получают одинаковую оплату за заказы разной сложности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржец Андрей Кудряшов намерен через прокуратуру доказать незаконность своего увольнения из интернет-магазина Ozon, где он трудился специалистом по развитию. Мужчина считает, что руководство лишило его законной компенсации, положенной при сокращении. Свердловчанин рассказал URA.RU, как пережил два инсульта в борьбе за справедливость. «Я был в отпуске, когда меня вызвал руководитель и сообщил, что в рамках оптимизации персонала меня сокращают. Мне было предложено в качестве компенсации два оклада в размере 18 тысяч рублей, хотя по закону положено три средних оклада, а мой средний доход в компании составлял 156 тысяч рублей в месяц. Разумеется, я не согласился», — рассказал Андрей Кудряшов. Во время переговоров (аудиозапись имеется в распоряжении редакции) руководитель пытался убедить сотрудника подписать документы. «Лучше принять эти условия, потому что упирательства никого до добра не доводили. Полезешь ты в залупу, должность будет сокращена. Ты просто по…шь (вынесешь — прим.ред.) нам мозги, но все равно получишь два оклада. Это как борьба с ветром: ветер все равно дует», — приводил доводы начальник. В борьбе за справедливую компенсацию у 32-летнего мужчины случились один за другим два гипертонических криза. В итоге, опасаясь за свое здоровье и даже жизнь, он был вынужден уволиться по собственному желанию. Мужчина обратился с заявлением в прокуратуру Свердловской области. «В ходе длительного морального прессинга, угроз, манипуляций и шантажа со стороны руководителя в мой адрес он сообщил, что при моем отказе я потеряю больше, чем при согласии. А также то, что при отказе условия моего труда будут существенно ухудшены и мне будет только хуже», — обрисовал Кудряшов ситуацию силовикам. Он намерен через прокуратуру, а также трудовую инспекцию добиться законной выплаты. «Восстановиться я не хочу, я не хочу там умереть, а это может случиться, мне сказал врач. Я хочу получить положенную мне компенсацию», — подчеркнул екатеринбуржец. Корреспондент направил запрос в пресс-службу интернет-магазина Ozon. На момент публикации ответ не был получен. Дозвониться до пресс-секретаря не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что курьерам Ozon в Екатеринбурге сократили зарплату в два раза. Работники предположили, что компания пытается пережить кризис за счет нанятых людей. Представители маркетплейса объясняли, что нововведения должны исключить несправедливые ситуации, когда курьеры получают одинаковую оплату за заказы разной сложности.