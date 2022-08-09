Ozon не вернет свердловчанке деньги за украденную посылку

Телефон забрал неизвестный мужчина, представившийся курьером Фото: Анна Майорова © URA.RU

Служба доставки Ozon отказалась возвращать деньги за оплаченный телефон жительницы Екатеринбурга Елены (имя изменено), посылку которой забрал мужчина, представившийся курьером. Об этом URA.RU сообщила сама екатеринбурженка, потратившая на покупку около 120 тысяч рублей.

«Товар был выдан лицу, указавшему номер заказа. В связи с чем у Общества отсутствуют основания для возврата вам денежных средств за товар. Мы сделаем все возможное для того, чтобы последующие покупки в Ozon принесли Вам только приятные эмоции», — говорится в ответе компании Елене.

В компании подчеркнули, что екатеринбурженка ознакомилась и согласилась со всеми правилами сервиса. Там подтвердили, что посылку действительно может получить кто угодно, назвавший секретный код, и это будет законно.

URA.RU направило запрос представителю Ozon. Ответа на момент публикации не поступало. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу ранее сообщали, что заявление женщины зарегистрировано, а по факту сообщения проводится проверка.

Елена ранее рассказывала URA.RU, что коробку с телефоном стоимостью примерно 120 тысяч рублей забрал из пункта выдачи неизвестный мужчина, который представился курьером. Инцидент произошел, пока екатеринбурженка была на работе. После публикации в пунктах выдачи Ozon у клиентов начали спрашивать не только штрих-код, но и дополнительную информацию — на кого был оформлен заказ и по какому адресу.