Структура челябинского правительства признала долг перед кредиторами

Обанкротившееся Агентство инвестиционного развития Челябинской области (АИР), подведомственное минэкономразвития региона, признало долги на сумму порядка 600 тысяч рублей, следует из базы судебных дел. При этом только требования ФНС к АИР превышают 400 млн рублей.
«На дату подачи заявления в арбитражный суд сумма требований кредитора — уполномоченного органа по денежным обязательствам, которые не оспариваются должником, составляет 389 тыс. рублей. Неисполнение обязательств должником связано с тяжелым финансовым положением, отсутствием субсидий на погашение налоговых доначислений. Из содержания заявления следует, что у должника имеется дебиторская задолженность, которая по состоянию на 10 января 2022 года составляла 224 тысячи рублей», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).
Активы должника, согласно бухгалтерской информации, не превышают 513 тысяч рублей. Только претензии со стороны налоговой службы оцениваются почти в 412 млн рублей. Следующее заседание по делу назначено на 28 сентября.
АИР было создано в 2013 году правительством региона как специализированная организация для привлечения инвестиций. В мае 2020 года в агентстве прошли обыски, а в сентябре ФНС добилась ареста счетов АИР. В итоге агентство обратилось в суд с заявлением о своем банкротстве. В июле 2022 года организацию признали финансово несостоятельной и назначили внешнего управляющего.
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