ФНС требует 411 млн от структуры челябинского правительства

Налоговики рассчитывают получить почти полмиллиарда от обанкротившегося Агенства инвестиционного развития Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 411 млн рублей составил объем претензий налоговой службы к Агентству инвестиционного развития Челябинской области (АИР), подведомственному минэкономразвития региона. Это следует из базы данных судебных дел.

«Уполномоченный орган РФ — управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области — 29 июля 2022 года обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 411 млн 602 тыс. 963 рубля. Назначить судебное заседание на 5 сентября 2022 года», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

В 2013 году по решению областных властей АИР было создано как специализированная организация для привлечения инвестиций. В мае 2020 года силовики провели обыски в офисе агентства, а осенью того же года по требованию ФНС были заблокированы банковские счета. Поводом стала неуплата налоговых взносов.

К этому времени АИР фактически уже практически бездействовало. Более того, структура инициировала процесс собственного банкротства. В июле суд удовлетворил ходатайство, назначив временного управляющего и введя в агентстве процедуру наблюдения.