Пермским депутатам-промышленникам не дали создать альянс

Пермские депутаты заксобрания отказались объединятся в единую группу «Промышленники Прикамья»

Геннадий Шилов сообщил, что в группе нет необходимости Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермские депутаты отказались от планов по созданию группы «Промышленники Прикамья» в Заксобрании. Об этом URA.RU сообщил депутат Геннадий Шилов, который, как ожидалось, возглавит группу. Планам парламентариев помешало законодательство. Оно не позволяет депутатам, избранным по спискам партий, входить в такие группы.

«В этой ситуации нет никакого смысла создавать группу. И нет необходимости: любой вопрос по промышленности, который надо решить или согласовать, решается губернатором Дмитрием Махониным», — отметил Геннадий Шилов.

Совладелец группы «Риал» Юрий Борисовец, избранный депутатом по спискам «Единой России», пояснил, что законодательство, запрещающее списочникам вхождение в какие-либо группы, кроме своих фракций, поменялось недавно. Речь, по всей видимости, идет о ст. 16 ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». По закону, членство в группах и объединениях разрешено только депутатам, избранным по мажоритарной системе (одномандатные и многомандатные округа). И тем депутатам-партийцам, чьи партии прекратили деятельность.

Геннадий Шилов добавил, что существовавшая в предыдущем созыве группа промышленников претерпела существенные изменения. «От нее осталось только шесть человек», — пояснил он. Группа не собиралась на встречи.

О том, что в заксобрании появится группа «Промышленники Прикамья» СМИ сообщали в середине июня. Предполагалось, что в ее состав войдут 19 депутатов заксобрания: Эдуард Аветисян, Виктор Баранов, Николай Благов, Сергей Богуславский, Александр Бойченко, Юрий Борисовец, Армен Гарслян, Евгений Демкин, Алексей Золотарев, Анатолий Маховиков, Алексей Петров, Дмитрий Пылев, Вагаршак Сарксян, Валерий Сухих, Георгий Ткаченко, Владимир Хозяшев, Сергей Черезов, Павел Черепанов и Геннадий Шилов.