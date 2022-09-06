Свердловчанина, выбросившего из окна кошку Мусю, отправили в колонию

Свердловчанин выбросил кошку в июне 2021 года (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Суд отправил почти на два года в колонию строгого режима жителя Березовского (Свердловская область) Яна Ашихмина, который выбросил с пятого этажа кошку по кличке Муся. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда назначила наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы. Этот срок мужчина проведет в колонии строгого режима.

Свердловчанин в июне 2021 года, будучи пьяным, выбросил кошку Мусю в окно квартиры на пятом этаже. Животное упало на асфальт и получило серьезные травмы.

Ранее Ашихмин уже совершал другие преступления, в том числе особо тяжкие. Когда мужчина находился под надзором ФСИН, он нарушал предписания, из-за чего прокуратура посчитала, что Ашихмин не встал на путь исправления.