06 сентября 2022

Свердловчанина, выбросившего из окна кошку Мусю, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Курган, кошка, домашние животные, домашние питомцы, кот в окне
Свердловчанин выбросил кошку в июне 2021 года (архивное фото) Фото:

Суд отправил почти на два года в колонию строгого режима жителя Березовского (Свердловская область) Яна Ашихмина, который выбросил с пятого этажа кошку по кличке Муся. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда назначила наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы. Этот срок мужчина проведет в колонии строгого режима.

Свердловчанин в июне 2021 года, будучи пьяным, выбросил кошку Мусю в окно квартиры на пятом этаже. Животное упало на асфальт и получило серьезные травмы.

Ранее Ашихмин уже совершал другие преступления, в том числе особо тяжкие. Когда мужчина находился под надзором ФСИН, он нарушал предписания, из-за чего прокуратура посчитала, что Ашихмин не встал на путь исправления.

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Суд отправил почти на два года в колонию строгого режима жителя Березовского (Свердловская область) Яна Ашихмина, который выбросил с пятого этажа кошку по кличке Муся. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда назначила наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы. Этот срок мужчина проведет в колонии строгого режима. Свердловчанин в июне 2021 года, будучи пьяным, выбросил кошку Мусю в окно квартиры на пятом этаже. Животное упало на асфальт и получило серьезные травмы. Ранее Ашихмин уже совершал другие преступления, в том числе особо тяжкие. Когда мужчина находился под надзором ФСИН, он нарушал предписания, из-за чего прокуратура посчитала, что Ашихмин не встал на путь исправления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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