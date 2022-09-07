07 сентября 2022

В Екатеринбурге таксист сбил беременную женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Знак аварийной остановки. Москва, знак аварийной остановки, дтп
Таксист наехал задним ходом на беременную екатеринбурженку Фото:

В Екатеринбурге таксист задним ходом наехал на беременную женщину. Об этом рассказал очевидец.

«Сегодня, 7 сентября, водитель такси наехал задним ходом на беременную девушку. Она стояла у тротуара. Наехала машина „Яндекс Go“», — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем примерно в 15 часов на улице Луначарского возле домов 74 и 76. Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Екатеринбургу и в «Яндекс Go». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили 8-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с переломом правого бедра.

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В Екатеринбурге таксист задним ходом наехал на беременную женщину. Об этом рассказал очевидец. «Сегодня, 7 сентября, водитель такси наехал задним ходом на беременную девушку. Она стояла у тротуара. Наехала машина „Яндекс Go“», — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел днем примерно в 15 часов на улице Луначарского возле домов 74 и 76. Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Екатеринбургу и в «Яндекс Go». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили 8-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с переломом правого бедра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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