В Екатеринбурге таксист сбил беременную женщину

08 сентября 2022 в 05:52 Размер текста - 17 +

Таксист наехал задним ходом на беременную екатеринбурженку Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Екатеринбурге таксист задним ходом наехал на беременную женщину. Об этом рассказал очевидец. «Сегодня, 7 сентября, водитель такси наехал задним ходом на беременную девушку. Она стояла у тротуара. Наехала машина „Яндекс Go“», — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел днем примерно в 15 часов на улице Луначарского возле домов 74 и 76. Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Екатеринбургу и в «Яндекс Go». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили 8-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с переломом правого бедра.

В Екатеринбурге таксист задним ходом наехал на беременную женщину. Об этом рассказал очевидец. «Сегодня, 7 сентября, водитель такси наехал задним ходом на беременную девушку. Она стояла у тротуара. Наехала машина „Яндекс Go“», — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел днем примерно в 15 часов на улице Луначарского возле домов 74 и 76. Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Екатеринбургу и в «Яндекс Go». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили 8-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с переломом правого бедра.