07 сентября 2022

Крупнейшая продуктовая сеть Крыма планирует открыться в Херсоне и Запорожье

«Коммерсант»: сеть «Продукты у дома» планирует вести бизнес в Херсонской и Запорожской областях
© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка на дом продуктов питания и товаров первой необходимости волонтерами. Екатеринбург
Сеть «Продукты у дома» может открыться в Херсоне и Запорожье под другим названием Фото:

Крупнейшая продуктовая сеть Крым «Продукты у дома» (ПУД) собирается открыть бизнес в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным газеты, управляющая компания сети магазинов ПУД в Крыму начала поиск менеджеров по подбору помещений в Херсонской и Запорожской областях для открытия розничных точек. Эту информацию также подтвердил источник газеты в крупном российском сельхозпроизводителей, однако он отметил, что магазины этой компании могут получить другое название на этих территориях.

Также в статье говорится, что в крупнейших розничных сетях РФ не рассматривают возможность открытия магазинов в Херсонской области и Запорожье. Директор Союза независимых сетей России (СНСР) Иван Бабухадзе подчеркнул, что развитие розничной торговли на освобожденных территориях имеет большой потенциал.

Российские военные контролируют Херсонскую область и большую часть Запорожья в связи со спецоперацией РФ на Украине. В этих регионах уже начали выдавать российские паспорта и переходить на рубли. Указ о получении гражданства в упрощенном порядке для жителей Херсонской и Запорожской областей подписал президент РФ Владимир Путин. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.

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Крупнейшая продуктовая сеть Крым «Продукты у дома» (ПУД) собирается открыть бизнес в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает «Коммерсант». По данным газеты, управляющая компания сети магазинов ПУД в Крыму начала поиск менеджеров по подбору помещений в Херсонской и Запорожской областях для открытия розничных точек. Эту информацию также подтвердил источник газеты в крупном российском сельхозпроизводителей, однако он отметил, что магазины этой компании могут получить другое название на этих территориях. Также в статье говорится, что в крупнейших розничных сетях РФ не рассматривают возможность открытия магазинов в Херсонской области и Запорожье. Директор Союза независимых сетей России (СНСР) Иван Бабухадзе подчеркнул, что развитие розничной торговли на освобожденных территориях имеет большой потенциал. Российские военные контролируют Херсонскую область и большую часть Запорожья в связи со спецоперацией РФ на Украине. В этих регионах уже начали выдавать российские паспорта и переходить на рубли. Указ о получении гражданства в упрощенном порядке для жителей Херсонской и Запорожской областей подписал президент РФ Владимир Путин. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.
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