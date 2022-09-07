Крупнейшая продуктовая сеть Крыма планирует открыться в Херсоне и Запорожье

«Коммерсант»: сеть «Продукты у дома» планирует вести бизнес в Херсонской и Запорожской областях

08 сентября 2022 в 06:10 Размер текста - 17 +

Сеть «Продукты у дома» может открыться в Херсоне и Запорожье под другим названием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Крупнейшая продуктовая сеть Крым «Продукты у дома» (ПУД) собирается открыть бизнес в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает « Коммерсант ». По данным газеты, управляющая компания сети магазинов ПУД в Крыму начала поиск менеджеров по подбору помещений в Херсонской и Запорожской областях для открытия розничных точек. Эту информацию также подтвердил источник газеты в крупном российском сельхозпроизводителей, однако он отметил, что магазины этой компании могут получить другое название на этих территориях. Также в статье говорится, что в крупнейших розничных сетях РФ не рассматривают возможность открытия магазинов в Херсонской области и Запорожье. Директор Союза независимых сетей России (СНСР) Иван Бабухадзе подчеркнул, что развитие розничной торговли на освобожденных территориях имеет большой потенциал. Российские военные контролируют Херсонскую область и большую часть Запорожья в связи со спецоперацией РФ на Украине. В этих регионах уже начали выдавать российские паспорта и переходить на рубли. Указ о получении гражданства в упрощенном порядке для жителей Херсонской и Запорожской областей подписал президент РФ Владимир Путин. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.

Крупнейшая продуктовая сеть Крым «Продукты у дома» (ПУД) собирается открыть бизнес в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает «Коммерсант». По данным газеты, управляющая компания сети магазинов ПУД в Крыму начала поиск менеджеров по подбору помещений в Херсонской и Запорожской областях для открытия розничных точек. Эту информацию также подтвердил источник газеты в крупном российском сельхозпроизводителей, однако он отметил, что магазины этой компании могут получить другое название на этих территориях. Также в статье говорится, что в крупнейших розничных сетях РФ не рассматривают возможность открытия магазинов в Херсонской области и Запорожье. Директор Союза независимых сетей России (СНСР) Иван Бабухадзе подчеркнул, что развитие розничной торговли на освобожденных территориях имеет большой потенциал. Российские военные контролируют Херсонскую область и большую часть Запорожья в связи со спецоперацией РФ на Украине. В этих регионах уже начали выдавать российские паспорта и переходить на рубли. Указ о получении гражданства в упрощенном порядке для жителей Херсонской и Запорожской областей подписал президент РФ Владимир Путин. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.