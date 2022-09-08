Автоэксперт: автомобили в России станут предметом роскоши

Автомобили в РФ станут предметом небезопасной роскоши Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В будущем автомобиль в России перейдет из средства передвижения в небезопасную роскошь. Такое мнение высказал координатор общественного центра «Автомобилист» Дмитрий Клевцов.

«Автомобили будут стоить сумасшедших денег. Это опять станет у нас не средство передвижения, а предмет роскоши. У потребителя будет меньше возможностей покупать качественные компоненты, и так или иначе это отразится на безопасности на дорогах», — приводит слова автоэксперта «Ридус».

Он отметил, что уже создаются программы по стимулированию отказа от личного транспорта в пользу общественного. В новых требованиях к машинам при прохождении техосмотра допускается подтекание жидкостей, добавил Клевцов.

Ранее URA.RU сообщало, что автозавод Миасса заменит две третьи импортных комплектующих своих автомобилей. «В машины устанавливаются всего три иностранных агрегата», — заявил гендиректор предприятия Павел Яковлев.