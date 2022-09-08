Свердловский COVID-оперштаб распустили в разгар шестой волны коронавируса

09 сентября 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

Свердловский оперштаб вошел в состав новой структуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, созданный в Свердловской области в марте 2020 года, прекратил свое существование. Соответствующее распоряжение регионального правительства утвердил губернатор Евгений Куйвашев, копия документа есть у URA.RU. «Признать утратившим силу распоряжение правительства о создании оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе. Распоряжение подписано губернатором Куйвашевым. Как пояснили URA.RU в департаменте информполитики, фактически орган не был ликвидирован, а вошел в состав другой структуры — областного оперштаба по устойчивости экономики. «Работа по противодействию и профилактике COVID-19 в Свердловской области не останавливалась. Эти вопросы регулярно рассматриваются», — отметили в ведомстве. Впервые в таком объединенном формате, по данным URA.RU, новый штаб собирался 8 сентября. Свердловский коронавирусный оперштаб был создан 18 марта 2020 года — в преддверии первой волны инфекции. Органу доверили принимать решения о введении и снятии санитарных ограничений. Возглавил структуру сам Куйвашев, а в состав вошли его зам по соцполитике Павел Креков, нынешний мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, руководители Роспотребнадзора, ФСБ, МВД, члены правительства. В конце лета 2022 года специалисты зафиксировали очередной подъем заболеваемости COVID в России. Эта волна стала уже шестой с начала пандемии. 31 августа Куйвашев заверил, что какие-либо ограничения пока не планируются. В то же время Роспотребнадзор, по данным URA.RU, убеждает губернатора вернуть масочный режим в нескольких городах области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, созданный в Свердловской области в марте 2020 года, прекратил свое существование. Соответствующее распоряжение регионального правительства утвердил губернатор Евгений Куйвашев, копия документа есть у URA.RU. «Признать утратившим силу распоряжение правительства о создании оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе. Распоряжение подписано губернатором Куйвашевым. Как пояснили URA.RU в департаменте информполитики, фактически орган не был ликвидирован, а вошел в состав другой структуры — областного оперштаба по устойчивости экономики. «Работа по противодействию и профилактике COVID-19 в Свердловской области не останавливалась. Эти вопросы регулярно рассматриваются», — отметили в ведомстве. Впервые в таком объединенном формате, по данным URA.RU, новый штаб собирался 8 сентября. Свердловский коронавирусный оперштаб был создан 18 марта 2020 года — в преддверии первой волны инфекции. Органу доверили принимать решения о введении и снятии санитарных ограничений. Возглавил структуру сам Куйвашев, а в состав вошли его зам по соцполитике Павел Креков, нынешний мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, руководители Роспотребнадзора, ФСБ, МВД, члены правительства. В конце лета 2022 года специалисты зафиксировали очередной подъем заболеваемости COVID в России. Эта волна стала уже шестой с начала пандемии. 31 августа Куйвашев заверил, что какие-либо ограничения пока не планируются. В то же время Роспотребнадзор, по данным URA.RU, убеждает губернатора вернуть масочный режим в нескольких городах области.