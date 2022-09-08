СКР возбудил дело после смерти девочки, упавшей со скалы в Челябинской области

СКР возбудил дело по факту гибели девочки, упавшей со скалы в Челябинской области

Девочка упала с высоты в 50 метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти школьницы из Кыштыма, сорвавшейся со скалы на Аракульском шихане (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.

«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По данным следствия, девушка упала с 50-метровой скалы во время туристического похода», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас следователи выясняют, на каком этапе не была обеспечена безопасность в походе. Расследование взято на контроль руководителем следственного управления.

Девочка сорвалась со скалы днем 8 сентября. По одним данным, в то же время на вершине скалы были все 45 школьников, а девочка стояла чуть поодаль, по другим — она была с несколькими подругами, а учителя не уследили, что дети забрались наверх. Всего в поездке было 45 детей и два педагога. Приказ об их выезде подписала директор школы.