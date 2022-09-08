Пермские рыбаки помогли охотнику, утопившему свои ружья Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Двое пермяков, занимающихся подводной охотой (разновидность рыбалки), помогли охотнику, у которого из лодки выпали ружья, документы и рыбацкие снасти. О том как доставали утонувшие вещи и оружие пермяки рассказали в социальных сетях.

«Главной задачей было найти охотничьи ружья. Поиск был очень сложным, 30-40 см видимости, постоянное приличное течение, все предметы были заилены! По факту нашли все, два ружья, документы, одежду, спиннинги, блесна», — рассказал Дмитрий Михайлов в сообществе «Подводный поиск Пермь» во «ВКонтакте».

Пермские подводные охотники уже не первый раз помогают жителям региона, случайно утопившим свои вещи. В августе рыбаки подняли со дна реки лодочный мотор, телефон и даже очки.