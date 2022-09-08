Двое пермяков, занимающихся подводной охотой (разновидность рыбалки), помогли охотнику, у которого из лодки выпали ружья, документы и рыбацкие снасти. О том как доставали утонувшие вещи и оружие пермяки рассказали в социальных сетях.
«Главной задачей было найти охотничьи ружья. Поиск был очень сложным, 30-40 см видимости, постоянное приличное течение, все предметы были заилены! По факту нашли все, два ружья, документы, одежду, спиннинги, блесна», — рассказал Дмитрий Михайлов в сообществе «Подводный поиск Пермь» во «ВКонтакте».
Пермские подводные охотники уже не первый раз помогают жителям региона, случайно утопившим свои вещи. В августе рыбаки подняли со дна реки лодочный мотор, телефон и даже очки.
Рыбаки после того, как нашли ружья на дне реки
«Подводный поиск Пермь»/vk.com
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Двое пермяков, занимающихся подводной охотой (разновидность рыбалки), помогли охотнику, у которого из лодки выпали ружья, документы и рыбацкие снасти. О том как доставали утонувшие вещи и оружие пермяки рассказали в социальных сетях. «Главной задачей было найти охотничьи ружья. Поиск был очень сложным, 30-40 см видимости, постоянное приличное течение, все предметы были заилены! По факту нашли все, два ружья, документы, одежду, спиннинги, блесна», — рассказал Дмитрий Михайлов в сообществе «Подводный поиск Пермь» во «ВКонтакте». Пермские подводные охотники уже не первый раз помогают жителям региона, случайно утопившим свои вещи. В августе рыбаки подняли со дна реки лодочный мотор, телефон и даже очки.