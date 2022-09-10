Свердловские кандидаты в губернаторы отдали свой голос на выборах

Все свердловские кандидаты в губернаторы, кроме одного, отдали свой голос на выборах

11 сентября 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

11 сентября проходят выборы губернатора региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Четверо из пяти кандидатов в губернаторы Свердловской области проголосовали на своих участках до 12:00, опустив бюллетень в урну. Об этом сообщили корреспонденты URA.RU с избирательных участков. «Кандидаты в губернаторы проголосовали на выборах. Почти все справились до 12:00», — сообщил корреспондент. Кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» Андрей Кузнецов пришел на участок около 10:00, вслед за ним проголосовать пришел Александр Ивачев (КПРФ) и кандидат от ЛДПР Александр Каптюг. Евгений Куйвашев («Единая Россия») проголосовал последним среди кандидатов. Александр Демин от «Новых людей» еще не поучаствовал в голосовании. Выборы губернатора Свердловской области проходят 11 сентября с 8:00 до 11:00. Первые избиратели выстраивались очередями у закрытых участков и ждали возможности отдать свой голос. На выборах работают специалисты Центра общественных наблюдений, которые следят за законностью выборов. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Четверо из пяти кандидатов в губернаторы Свердловской области проголосовали на своих участках до 12:00, опустив бюллетень в урну. Об этом сообщили корреспонденты URA.RU с избирательных участков. «Кандидаты в губернаторы проголосовали на выборах. Почти все справились до 12:00», — сообщил корреспондент. Кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» Андрей Кузнецов пришел на участок около 10:00, вслед за ним проголосовать пришел Александр Ивачев (КПРФ) и кандидат от ЛДПР Александр Каптюг. Евгений Куйвашев («Единая Россия») проголосовал последним среди кандидатов. Александр Демин от «Новых людей» еще не поучаствовал в голосовании. Выборы губернатора Свердловской области проходят 11 сентября с 8:00 до 11:00. Первые избиратели выстраивались очередями у закрытых участков и ждали возможности отдать свой голос. На выборах работают специалисты Центра общественных наблюдений, которые следят за законностью выборов.