10 сентября 2022

Свердловские кандидаты в губернаторы отдали свой голос на выборах

Все свердловские кандидаты в губернаторы, кроме одного, отдали свой голос на выборах
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург
11 сентября проходят выборы губернатора региона Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области-2022

Четверо из пяти кандидатов в губернаторы Свердловской области проголосовали на своих участках до 12:00, опустив бюллетень в урну. Об этом сообщили корреспонденты URA.RU с избирательных участков.

«Кандидаты в губернаторы проголосовали на выборах. Почти все справились до 12:00», — сообщил корреспондент.

Кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» Андрей Кузнецов пришел на участок около 10:00, вслед за ним проголосовать пришел Александр Ивачев (КПРФ) и кандидат от ЛДПР Александр Каптюг. Евгений Куйвашев («Единая Россия») проголосовал последним среди кандидатов. Александр Демин от «Новых людей» еще не поучаствовал в голосовании.

Выборы губернатора Свердловской области проходят 11 сентября с 8:00 до 11:00. Первые избиратели выстраивались очередями у закрытых участков и ждали возможности отдать свой голос. На выборах работают специалисты Центра общественных наблюдений, которые следят за законностью выборов.

Выборы. Екатеринбург
Фото:
Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург
Фото:
Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург
Фото:
Выборы. Екатеринбург
Фото:

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Четверо из пяти кандидатов в губернаторы Свердловской области проголосовали на своих участках до 12:00, опустив бюллетень в урну. Об этом сообщили корреспонденты URA.RU с избирательных участков. «Кандидаты в губернаторы проголосовали на выборах. Почти все справились до 12:00», — сообщил корреспондент. Кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» Андрей Кузнецов пришел на участок около 10:00, вслед за ним проголосовать пришел Александр Ивачев (КПРФ) и кандидат от ЛДПР Александр Каптюг. Евгений Куйвашев («Единая Россия») проголосовал последним среди кандидатов. Александр Демин от «Новых людей» еще не поучаствовал в голосовании. Выборы губернатора Свердловской области проходят 11 сентября с 8:00 до 11:00. Первые избиратели выстраивались очередями у закрытых участков и ждали возможности отдать свой голос. На выборах работают специалисты Центра общественных наблюдений, которые следят за законностью выборов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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