Губернатор Куйвашев и полпред Якушев посетили победный матч «Урала»

11 сентября 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

«Урал» выиграл у московского «Торпедо» со счетом 2:0 Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев после того, как проголосовали на избирательных участках, отправились поддержать екатеринбургских футболистов. ФК «Урал» выиграл у московского «Торпедо» со счетом 2:0. «Болеем за „Урал“», — написал Евгений Куйвашев у себя в telegram-канале и выложил фотографию с матча. На ней он вместе с Владимиром Якушевым. По итогу «Урал» выиграл у «Торпедо» со счетом 2:0. Дубль в составе хозяев оформил Эрик Бикфалви. Для «Урала» это первая победа в нынешнем сезоне чемпионата России, команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице с четырьмя очками. Евгений Куйвашев не первый раз приходит поддержать «Урал» Фото: Владимир Жабриков, URA.RU «Урал» после череды поражений купил шесть новых игроков Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Болельщики верили в победу «Урала» Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев после того, как проголосовали на избирательных участках, отправились поддержать екатеринбургских футболистов. ФК «Урал» выиграл у московского «Торпедо» со счетом 2:0. «Болеем за „Урал“», — написал Евгений Куйвашев у себя в telegram-канале и выложил фотографию с матча. На ней он вместе с Владимиром Якушевым. По итогу «Урал» выиграл у «Торпедо» со счетом 2:0. Дубль в составе хозяев оформил Эрик Бикфалви. Для «Урала» это первая победа в нынешнем сезоне чемпионата России, команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице с четырьмя очками.