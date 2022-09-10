Губернатор Куйвашев и полпред Якушев посетили победный матч «Урала»

«Урал» выиграл у московского «Торпедо» со счетом 2:0Фото: Владимир Жабриков, URA.RU
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев после того, как проголосовали на избирательных участках, отправились поддержать екатеринбургских футболистов. ФК «Урал» выиграл у московского «Торпедо» со счетом 2:0.
«Болеем за „Урал“», — написал Евгений Куйвашев у себя в telegram-канале и выложил фотографию с матча. На ней он вместе с Владимиром Якушевым.
По итогу «Урал» выиграл у «Торпедо» со счетом 2:0. Дубль в составе хозяев оформил Эрик Бикфалви. Для «Урала» это первая победа в нынешнем сезоне чемпионата России, команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице с четырьмя очками.
Евгений Куйвашев не первый раз приходит поддержать «Урал»
Фото: Владимир Жабриков, URA.RU
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Фото: Владимир Жабриков, URA.RU
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Фото: Владимир Жабриков, URA.RU
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев после того, как проголосовали на избирательных участках, отправились поддержать екатеринбургских футболистов. ФК «Урал» выиграл у московского «Торпедо» со счетом 2:0. «Болеем за „Урал“», — написал Евгений Куйвашев у себя в telegram-канале и выложил фотографию с матча. На ней он вместе с Владимиром Якушевым. По итогу «Урал» выиграл у «Торпедо» со счетом 2:0. Дубль в составе хозяев оформил Эрик Бикфалви. Для «Урала» это первая победа в нынешнем сезоне чемпионата России, команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице с четырьмя очками.