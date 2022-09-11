Немцы призвали Украину сдаться, испугавшись ловушки России

11 сентября 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

По мнению читателей De Welt, Украина идет в ловушку, которая расставила Россия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели немецкой газеты De Welt призвали Украину закончить сопротивление и сдаться. Некоторые читатели считают, что контрнаступление ВСУ является ловушкой, которую подготовила Россия. «Что на самом деле говорят наши немецкие диванные пацифисты и авторы открытых писем? Украина должна была сдаться несколько месяцев назад», — пишет пользователь kreuzberger. Читатели считают, что все идет по плану России. «Это ловушка, расставленная русскими. Украинцы могут быстро перерастянуть свои территориальные завоевания и попасть в карман», — пишет Ken M. «Я думаю, все идет по плану президента Владимира Путина», — делится MarcelS. «Там задействовано 20-50 тысяч украинских военных. Русская разведка заметила бы это, если бы провела соответствующие приготовления. Я думаю украинские солдаты попадают в ловушку», — пишет Andreas. «Каждое заявление, сделанное нашими бывшими генералами, а также военными экспертами, оказались ошибочным. Это все офисные работники», — считает читатель Björn. Ранее ВСУ предприняли попытку контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении, однако она провалилась. По данным Минобороны РФ, за четыре дня наступления ВСУ потеряли более 4 тысяч солдат убитыми и более 8 тысяч ранеными.

Читатели немецкой газеты De Welt призвали Украину закончить сопротивление и сдаться. Некоторые читатели считают, что контрнаступление ВСУ является ловушкой, которую подготовила Россия. «Что на самом деле говорят наши немецкие диванные пацифисты и авторы открытых писем? Украина должна была сдаться несколько месяцев назад», — пишет пользователь kreuzberger. Читатели считают, что все идет по плану России. «Это ловушка, расставленная русскими. Украинцы могут быстро перерастянуть свои территориальные завоевания и попасть в карман», — пишет Ken M. «Я думаю, все идет по плану президента Владимира Путина», — делится MarcelS. «Там задействовано 20-50 тысяч украинских военных. Русская разведка заметила бы это, если бы провела соответствующие приготовления. Я думаю украинские солдаты попадают в ловушку», — пишет Andreas. «Каждое заявление, сделанное нашими бывшими генералами, а также военными экспертами, оказались ошибочным. Это все офисные работники», — считает читатель Björn. Ранее ВСУ предприняли попытку контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении, однако она провалилась. По данным Минобороны РФ, за четыре дня наступления ВСУ потеряли более 4 тысяч солдат убитыми и более 8 тысяч ранеными.