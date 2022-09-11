Минобороны РФ: ВСУ за 4 дня потеряли 12 тысяч бойцов

За последние четыре дня Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 4 тысяч человек убитыми и 8 тысяч ранеными. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.
«На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники. В общей сложности только на данных двух направлениях с 6-го по 10-е сентября потери киевского режима составили свыше четырех тысяч убитыми и более восемь тысяч ранеными», — сообщили в Минобороны.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. По словам Путина, на Украине образовался антироссийский анклав, сообщает телеканал 360.
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За последние четыре дня Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 4 тысяч человек убитыми и 8 тысяч ранеными. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. «На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники. В общей сложности только на данных двух направлениях с 6-го по 10-е сентября потери киевского режима составили свыше четырех тысяч убитыми и более восемь тысяч ранеными», — сообщили в Минобороны. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. По словам Путина, на Украине образовался антироссийский анклав, сообщает телеканал 360.