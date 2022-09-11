В Челябинск вернется теплая погода

11 сентября 2022 в 23:37 Размер текста - 17 +

Тепло вернется в регион на следующей неделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Потепление в Челябинской области начнется с 13 сентября. Температура воздуха днем на следующей неделе достигнет 17 градусов, дожди маловероятны. «С 13 сентября дневные температуры составят 16-17 градусов, ночные — около 8-10 градусов выше ноля. Осадки не ожидаются», — говорится на сайте «Гисметео». Согласно долгосрочному прогнозу, в ближайшие 10 дней ожидается до 19 градусов тепла. Наиболее теплым станет следующий понедельник, 19 сентября, когда воздух прогреется до 22 градусов. Ранее синоптики предупреждали о похолодании, которое ожидается в начале сентября, с ночными заморозками до — 2 градусов. После этого метеорологи предсказали бабье лето, которое начнется после 13 сентября.

Потепление в Челябинской области начнется с 13 сентября. Температура воздуха днем на следующей неделе достигнет 17 градусов, дожди маловероятны. «С 13 сентября дневные температуры составят 16-17 градусов, ночные — около 8-10 градусов выше ноля. Осадки не ожидаются», — говорится на сайте «Гисметео». Согласно долгосрочному прогнозу, в ближайшие 10 дней ожидается до 19 градусов тепла. Наиболее теплым станет следующий понедельник, 19 сентября, когда воздух прогреется до 22 градусов. Ранее синоптики предупреждали о похолодании, которое ожидается в начале сентября, с ночными заморозками до — 2 градусов. После этого метеорологи предсказали бабье лето, которое начнется после 13 сентября.