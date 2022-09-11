11 сентября 2022
10 сентября 2022

В Челябинск вернется теплая погода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Золотая осень. Бабье лето. Челябинск, сквер, парк, бабье лето, золотая осень, природа, осень
Тепло вернется в регион на следующей неделе Фото:

Потепление в Челябинской области начнется с 13 сентября. Температура воздуха днем на следующей неделе достигнет 17 градусов, дожди маловероятны.

«С 13 сентября дневные температуры составят 16-17 градусов, ночные — около 8-10 градусов выше ноля. Осадки не ожидаются», — говорится на сайте «Гисметео».

Согласно долгосрочному прогнозу, в ближайшие 10 дней ожидается до 19 градусов тепла. Наиболее теплым станет следующий понедельник, 19 сентября, когда воздух прогреется до 22 градусов.

Ранее синоптики предупреждали о похолодании, которое ожидается в начале сентября, с ночными заморозками до — 2 градусов. После этого метеорологи предсказали бабье лето, которое начнется после 13 сентября.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Потепление в Челябинской области начнется с 13 сентября. Температура воздуха днем на следующей неделе достигнет 17 градусов, дожди маловероятны. «С 13 сентября дневные температуры составят 16-17 градусов, ночные — около 8-10 градусов выше ноля. Осадки не ожидаются», — говорится на сайте «Гисметео». Согласно долгосрочному прогнозу, в ближайшие 10 дней ожидается до 19 градусов тепла. Наиболее теплым станет следующий понедельник, 19 сентября, когда воздух прогреется до 22 градусов. Ранее синоптики предупреждали о похолодании, которое ожидается в начале сентября, с ночными заморозками до — 2 градусов. После этого метеорологи предсказали бабье лето, которое начнется после 13 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...