11 сентября 2022

В Челябинскую область возвращаются заморозки. Скрин

Ночью 13 и 14 сентября синоптики обещают челябинцам минус 3 градуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, ноябрь. Тюмень, иней, опавшие листья
Бабье лето придет к челябинцам вместе с ночными заморозками Фото:

До минус 3 градусов опустится температура воздуха в Челябинской области 13 и 14 сентября. О заморозках экстренно предупредили в региональном гидрометцентре.

«Ночью 13 и 14 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы может опускаться до минус 3 градусов. Также с 13 по 16 сентября в отдельных территориях сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости леса по региональной шкале)», — пояснили URA.RU синоптики.

Ночные заморозки придут на Южный Урал одновременно с «бабьим летом». Дневные температуры 13, 14 и 15 сентября будут достигать 20 градусов. Осадков не ожидается, но будет ветрено — порывы до 14 метров в секунду.

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До минус 3 градусов опустится температура воздуха в Челябинской области 13 и 14 сентября. О заморозках экстренно предупредили в региональном гидрометцентре. «Ночью 13 и 14 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы может опускаться до минус 3 градусов. Также с 13 по 16 сентября в отдельных территориях сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости леса по региональной шкале)», — пояснили URA.RU синоптики. Ночные заморозки придут на Южный Урал одновременно с «бабьим летом». Дневные температуры 13, 14 и 15 сентября будут достигать 20 градусов. Осадков не ожидается, но будет ветрено — порывы до 14 метров в секунду.
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