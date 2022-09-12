Отель «Парус» появился в Екатеринбурге в 2007 годуФото: ЦИАН
В районе Автовокзала Екатеринбурга продают гостиницу «Парус», которая находится на пересечении улиц Московская и Фурманова — в бизнес-центре «Ман». За нее просят 100 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте ЦИАН.
«Продается помещение площадью 1457 кв. м. в БЦ „МАН“. Собственная входная группа с улицы, отдельная от основного входа в БЦ. Занимает четыре этажа БЦ: первый, четвертый, пятый и шестой. Индивидуальный лифт ходит только по нашим этажам», — говорится в объявлении.
Продавец уверяет, что кабинетная система с окнами в каждой комнате идеально подойдет под коворкинг, офис крупной компании, отель, хостел или медицинский центр. На первом этаже можно будет разместить зону ресепшна и кафе. «На данный момент помещение используется под гостиницу. При желании, можем передать как готовый бизнес вместе с обученным персоналом и наработанной годами базой и договорами», — сообщает собственник.
Ранее на продажу выставили гостиницу «Эрмитаж», расположенную на берегу озера Шарташ. Собственник готов отдать бизнес за 115 миллионов рублей. Владелец отмечает, что в гостинице начата реконструкция: полностью закончен только цокольный этаж (в котором открыт спа-центр), на остальных площадях — осуществлен демонтаж внутренней отделки.
Гостиница находится напротив Свердловского областного суда
Фото: ЦИАН
Холл гостиницы выглядит скромно
Фото: ЦИАН
Коридоры также идут без излишеств
Фото: ЦИАН
Покупателю достанутся как бюджетные номера…
Фото: ЦИАН
…так и дорогие апартаменты
Фото: ЦИАН
Также в гостинице есть просторные ванные комнаты
Фото: ЦИАН
А возле здания — большая парковка
Фото: ЦИАН
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В районе Автовокзала Екатеринбурга продают гостиницу «Парус», которая находится на пересечении улиц Московская и Фурманова — в бизнес-центре «Ман». За нее просят 100 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте ЦИАН. «Продается помещение площадью 1457 кв. м. в БЦ „МАН“. Собственная входная группа с улицы, отдельная от основного входа в БЦ. Занимает четыре этажа БЦ: первый, четвертый, пятый и шестой. Индивидуальный лифт ходит только по нашим этажам», — говорится в объявлении. Продавец уверяет, что кабинетная система с окнами в каждой комнате идеально подойдет под коворкинг, офис крупной компании, отель, хостел или медицинский центр. На первом этаже можно будет разместить зону ресепшна и кафе. «На данный момент помещение используется под гостиницу. При желании, можем передать как готовый бизнес вместе с обученным персоналом и наработанной годами базой и договорами», — сообщает собственник. Ранее на продажу выставили гостиницу «Эрмитаж», расположенную на берегу озера Шарташ. Собственник готов отдать бизнес за 115 миллионов рублей. Владелец отмечает, что в гостинице начата реконструкция: полностью закончен только цокольный этаж (в котором открыт спа-центр), на остальных площадях — осуществлен демонтаж внутренней отделки.