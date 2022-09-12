В Екатеринбурге продают гостиницу «Парус» напротив Свердловского областного суда за 100 миллионов

Отель «Парус» появился в Екатеринбурге в 2007 году Фото: ЦИАН

В районе Автовокзала Екатеринбурга продают гостиницу «Парус», которая находится на пересечении улиц Московская и Фурманова — в бизнес-центре «Ман». За нее просят 100 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте ЦИАН.

«Продается помещение площадью 1457 кв. м. в БЦ „МАН“. Собственная входная группа с улицы, отдельная от основного входа в БЦ. Занимает четыре этажа БЦ: первый, четвертый, пятый и шестой. Индивидуальный лифт ходит только по нашим этажам», — говорится в объявлении.

Продавец уверяет, что кабинетная система с окнами в каждой комнате идеально подойдет под коворкинг, офис крупной компании, отель, хостел или медицинский центр. На первом этаже можно будет разместить зону ресепшна и кафе. «На данный момент помещение используется под гостиницу. При желании, можем передать как готовый бизнес вместе с обученным персоналом и наработанной годами базой и договорами», — сообщает собственник.

Ранее на продажу выставили гостиницу «Эрмитаж», расположенную на берегу озера Шарташ. Собственник готов отдать бизнес за 115 миллионов рублей. Владелец отмечает, что в гостинице начата реконструкция: полностью закончен только цокольный этаж (в котором открыт спа-центр), на остальных площадях — осуществлен демонтаж внутренней отделки.

Гостиница находится напротив Свердловского областного суда Фото: ЦИАН

Холл гостиницы выглядит скромно Фото: ЦИАН

Коридоры также идут без излишеств Фото: ЦИАН

Покупателю достанутся как бюджетные номера… Фото: ЦИАН

…так и дорогие апартаменты Фото: ЦИАН

Также в гостинице есть просторные ванные комнаты Фото: ЦИАН