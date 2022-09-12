Вирусолог объяснил, когда в Свердловской области вернут масочный режим

В Свердловской области вернут масочный режим только вслед за Москвой

12 сентября 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

По мнению эксперта, Свердловская область в принятии решений ориентируется на Москву Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Свердловской области могут вернуть масочный режим после того, как это сделает Москва. Таким мнением с URA.RU поделился эксперт лабораторной диагностики, врач Александр Соловьев. «Если мы окинем взором разные регионы и то, как принимались решения, то Свердловская область всегда вела себя очень осторожно. Как правило, какие-то меры вводились вслед за тем, как эти меры были реализованы в Москве. То есть у нас в области ориентируются не просто на эпидемиологическую ситуацию, а на то, как Москва реагирует на тот или иной этап пандемии. А столица пока не вводила никаких мер. Вот введет, возможно, и мы последуем ее примеру», — объяснил Соловьев. При этом медик признался, что с трудом представляет, кто именно будет заниматься возвращением масочного режима, поскольку оперативный штаб по коронавирусу был распущен неделю назад. «Роспотребнадзор самоустранился от этого вопроса, фактически говоря только о рекомендательности этих мер. Конечно, вернуть масочный режим может и губернатор, но он всегда это делал с представления оперштаба», — рассуждает эксперт. Ранее сообщалось, что на фоне роста заболеваемости COVID в некоторых регионах УрФО возвращают антиковидные меры. Так, в Кургане в нескольких отделениях Центра Илизарова ввели масочный режим и запретили прогулки для пациентов. А в Саткинском районе Челябинской области ввели масочный режим из-за роста заболеваемости населения на 30% за неделю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области могут вернуть масочный режим после того, как это сделает Москва. Таким мнением с URA.RU поделился эксперт лабораторной диагностики, врач Александр Соловьев. «Если мы окинем взором разные регионы и то, как принимались решения, то Свердловская область всегда вела себя очень осторожно. Как правило, какие-то меры вводились вслед за тем, как эти меры были реализованы в Москве. То есть у нас в области ориентируются не просто на эпидемиологическую ситуацию, а на то, как Москва реагирует на тот или иной этап пандемии. А столица пока не вводила никаких мер. Вот введет, возможно, и мы последуем ее примеру», — объяснил Соловьев. При этом медик признался, что с трудом представляет, кто именно будет заниматься возвращением масочного режима, поскольку оперативный штаб по коронавирусу был распущен неделю назад. «Роспотребнадзор самоустранился от этого вопроса, фактически говоря только о рекомендательности этих мер. Конечно, вернуть масочный режим может и губернатор, но он всегда это делал с представления оперштаба», — рассуждает эксперт. Ранее сообщалось, что на фоне роста заболеваемости COVID в некоторых регионах УрФО возвращают антиковидные меры. Так, в Кургане в нескольких отделениях Центра Илизарова ввели масочный режим и запретили прогулки для пациентов. А в Саткинском районе Челябинской области ввели масочный режим из-за роста заболеваемости населения на 30% за неделю.