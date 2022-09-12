Свердловчане не могут купить путевки в местные санатории из-за ажиотажа среди россиян

Россияне раскупили путевки в санатории Свердловской области

12 сентября 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Свердловские санатории не справляются с повышенным туристическим спросом из-за небольшого количества мест в учреждении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловчане столкнулись с проблемой покупки путевок в областные санатории — ближайшие свободные даты есть лишь в ноябре, но и их не так много. О проблеме с оформлением санаторно-курортного отдыха рассказала одна из жительниц Екатеринбурга. «Решила купить путевку в санаторий. Позвонила в „Обуховский“ и „Леневку“, везде нет мест до ноября, но и в этом месяце их мало. Говорят, что все дело в туристическом кэш-бэке, который можно было применить до 10 сентября, к тому же многие едут к нам из других регионов», — сообщила екатеринбурженка. Частично эти слова подтверждает уроженка Свердловской области, которая вместе с мужем специально приезжает на Урал из Москвы ради санаториев. Бывшая свердловчанка призналась, что отдыхать и лечиться в Свердловской области гораздо дешевле, чем в центральном или южном регионах страны. По словам президента «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, спрос на санаторно-курортный отдых действительно есть, и на то существует ряд причин. «Есть несколько факторов повышенного спроса. Это пост-ковидная лечение: ковид затронул подавляющее большинство россиян, а кого даже не затронул, то заставил людей задуматься о здоровье и профилактике. А [туристический] кэш-бэк дополнительно стимулирует спрос по всем направления внутри России», — заявил Мальцев. Также на рост внутреннего туризма повлияло отсутствие зарубежных альтернатив. Раньше обеспеченная публика отправлялась два раза в год на курорты Краснодарского края, в Болгарию, Венгрию, Словакию и многие другие направления, но с увеличением роста цен на отдых и перелет, люди стали переключаться на внутренние направления. В добавок, на проблему с количеством путевок влияет развитие санаторно-курортных учреждений в Свердловской области, которое приостановилось после распада СССР. «У нас существует общая нехватка санаториев. А санаториев, которые соответствуют высокому сервису и прилежны к стандарту, всего два. Это эталонная „Леневка“ в районе Нижнего Тагила, где великолепная медицинская часть и сервис. Также есть санаторий в районе Камышлова — „Обуховский“, который является государственным, в его пользу говорит традиция — он функционирует более 150 лет. Если брать остальные учреждения, то они работают с крохотным номерным фондом», — рассказал президента «Уральской ассоциации туризма». Ранее один из крупных санаториев Свердловской области предоставили для беженцев с Донбасса. Сейчас в санатории Нижних Серег находится 330 беженцев, из них 114 — дети. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловчане столкнулись с проблемой покупки путевок в областные санатории — ближайшие свободные даты есть лишь в ноябре, но и их не так много. О проблеме с оформлением санаторно-курортного отдыха рассказала одна из жительниц Екатеринбурга. «Решила купить путевку в санаторий. Позвонила в „Обуховский“ и „Леневку“, везде нет мест до ноября, но и в этом месяце их мало. Говорят, что все дело в туристическом кэш-бэке, который можно было применить до 10 сентября, к тому же многие едут к нам из других регионов», — сообщила екатеринбурженка. Частично эти слова подтверждает уроженка Свердловской области, которая вместе с мужем специально приезжает на Урал из Москвы ради санаториев. Бывшая свердловчанка призналась, что отдыхать и лечиться в Свердловской области гораздо дешевле, чем в центральном или южном регионах страны. По словам президента «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, спрос на санаторно-курортный отдых действительно есть, и на то существует ряд причин. «Есть несколько факторов повышенного спроса. Это пост-ковидная лечение: ковид затронул подавляющее большинство россиян, а кого даже не затронул, то заставил людей задуматься о здоровье и профилактике. А [туристический] кэш-бэк дополнительно стимулирует спрос по всем направления внутри России», — заявил Мальцев. Также на рост внутреннего туризма повлияло отсутствие зарубежных альтернатив. Раньше обеспеченная публика отправлялась два раза в год на курорты Краснодарского края, в Болгарию, Венгрию, Словакию и многие другие направления, но с увеличением роста цен на отдых и перелет, люди стали переключаться на внутренние направления. В добавок, на проблему с количеством путевок влияет развитие санаторно-курортных учреждений в Свердловской области, которое приостановилось после распада СССР. «У нас существует общая нехватка санаториев. А санаториев, которые соответствуют высокому сервису и прилежны к стандарту, всего два. Это эталонная „Леневка“ в районе Нижнего Тагила, где великолепная медицинская часть и сервис. Также есть санаторий в районе Камышлова — „Обуховский“, который является государственным, в его пользу говорит традиция — он функционирует более 150 лет. Если брать остальные учреждения, то они работают с крохотным номерным фондом», — рассказал президента «Уральской ассоциации туризма». Ранее один из крупных санаториев Свердловской области предоставили для беженцев с Донбасса. Сейчас в санатории Нижних Серег находится 330 беженцев, из них 114 — дети.