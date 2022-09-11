Проживающие в Челябинске немцы не собираются эмигрировать в Германию

12 сентября 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Жители ЧМЗ предпочли Гамбургу (на фото) Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске жители Металлургического района, немцы по национальности, отказываются эмигрировать в Германию. Об этом жители с немецкими корнями написали в социальных сетях. «В группе довольно много людей с немецкими фамилиями. В 90-е очень многие немцы с Металлургического района уезжали на ПМЖ в Германию. Хотелось узнать у наших ребят-немцев, нет ли у вас желания в наше непростое время уехать в Германию? У вас есть возможность получить паспорт европейской страны», — написал подписчик в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» во «ВКонтакте». В ответ челябинец получил многочисленные ответы, в которых этнические немцы, проживающие на ЧМЗ, заверили, что не собираются покидать Челябинск и Россию. Так Ольга Риденгер написала, что никогда не чувствовала никакой дискриминации. В свое время ее семья не уехала из Челябинска и теперь она очень рада этому обстоятельству. «Нет желания вообще куда бы то ни было уезжать с ЧМЗ, тем более из страны. Здесь для меня все родное. Я наполовину немка, по отцу, родственники в 90-е уехали. Отец не захотел тогда ехать и я тоже не хочу», — сообщила Клава К. «Я немка и никаких притеснений. Отличные отношения и с соседями, и с педагогическим и родительским сообществами. Хотя 95% родных в Германии, я туда не хочу. Здесь моя родина. И Челябинск я люблю. И Металлургический район, куда я в 1995 году переехала к мужу, мне уже родной. Иногда мне кажется, что я более русская, чем некоторые, являющиеся такими по рождению», — считает Наталья Шрейдер. Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия перешла красную черту, когда начала поставлять Украине летальное оружие. Он отметил, что Германии стоило учитывать моральную ответственность перед россиянами за преступления нацизма в годы ВОВ. Процесс послевоенного примирения немцев и русских сейчас «подвергается эрозии», считает Нечаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске жители Металлургического района, немцы по национальности, отказываются эмигрировать в Германию. Об этом жители с немецкими корнями написали в социальных сетях. «В группе довольно много людей с немецкими фамилиями. В 90-е очень многие немцы с Металлургического района уезжали на ПМЖ в Германию. Хотелось узнать у наших ребят-немцев, нет ли у вас желания в наше непростое время уехать в Германию? У вас есть возможность получить паспорт европейской страны», — написал подписчик в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» во «ВКонтакте». В ответ челябинец получил многочисленные ответы, в которых этнические немцы, проживающие на ЧМЗ, заверили, что не собираются покидать Челябинск и Россию. Так Ольга Риденгер написала, что никогда не чувствовала никакой дискриминации. В свое время ее семья не уехала из Челябинска и теперь она очень рада этому обстоятельству. «Нет желания вообще куда бы то ни было уезжать с ЧМЗ, тем более из страны. Здесь для меня все родное. Я наполовину немка, по отцу, родственники в 90-е уехали. Отец не захотел тогда ехать и я тоже не хочу», — сообщила Клава К. «Я немка и никаких притеснений. Отличные отношения и с соседями, и с педагогическим и родительским сообществами. Хотя 95% родных в Германии, я туда не хочу. Здесь моя родина. И Челябинск я люблю. И Металлургический район, куда я в 1995 году переехала к мужу, мне уже родной. Иногда мне кажется, что я более русская, чем некоторые, являющиеся такими по рождению», — считает Наталья Шрейдер. Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия перешла красную черту, когда начала поставлять Украине летальное оружие. Он отметил, что Германии стоило учитывать моральную ответственность перед россиянами за преступления нацизма в годы ВОВ. Процесс послевоенного примирения немцев и русских сейчас «подвергается эрозии», считает Нечаев.