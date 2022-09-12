Посол РФ в ФРГ: Берлин перешел красную черту, поставляя Украине оружие

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, каска, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Германия отправляет оружие на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия перешла красную черту, когда начала поставлять Украине летальное оружие. Об этом заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.

«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать», — заявил Нечаев в интервью «Известиям». Он отметил, что Германии стоило учитывать свою этическую и моральную ответственность перед россиянами за преступления нацизма в годы Великой отечественной войны. Процесс послевоенного примирения немцев и русских сейчас «подвергается эрозии», высказался Нечаев.

Нет причин думать, что агрессивная риторика правительства Германии по отношению к России изменится в ближайшее время, считает посол. По его словам, накачивание Украины оружием является «путем в никуда», который затягивает конфликт и увеличивает жертвы.

Германия отправляет оружие Киеву в связи со спецоперацией РФ на Украине. Германия достигла предела в поставках вооружения из запасов бундесвера, цитирует RT главу Минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт. По ее словам, страна не ослабит поддержку Киева. В МИД Германии заявляли, что собираются отправлять Украине оружие еще несколько месяцев. Берлин будет поставлять вооружение только в координации со своими союзниками — США и Великобританией, заявлял немецкий канцлер Олаф Шольц.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.

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Германия перешла красную черту, когда начала поставлять Украине летальное оружие. Об этом заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев. «Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать», — заявил Нечаев в интервью «Известиям». Он отметил, что Германии стоило учитывать свою этическую и моральную ответственность перед россиянами за преступления нацизма в годы Великой отечественной войны. Процесс послевоенного примирения немцев и русских сейчас «подвергается эрозии», высказался Нечаев. Нет причин думать, что агрессивная риторика правительства Германии по отношению к России изменится в ближайшее время, считает посол. По его словам, накачивание Украины оружием является «путем в никуда», который затягивает конфликт и увеличивает жертвы. Германия отправляет оружие Киеву в связи со спецоперацией РФ на Украине. Германия достигла предела в поставках вооружения из запасов бундесвера, цитирует RT главу Минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт. По ее словам, страна не ослабит поддержку Киева. В МИД Германии заявляли, что собираются отправлять Украине оружие еще несколько месяцев. Берлин будет поставлять вооружение только в координации со своими союзниками — США и Великобританией, заявлял немецкий канцлер Олаф Шольц. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.
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